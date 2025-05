Posto di blocco, il rigo 4b fa una strage: controlla subito la patente, questo numerino ti rovina | 600€ se il dato non è conforme

Durante un controllo stradale ogni piccolo dettaglio può costare caro: ecco perché decine di automobilisti vengono multati a causa di un piccolo numero non verificato.

Quando ci si mette alla guida di un veicolo bisogna sapere tutte le cose che possono essere chieste durante un controllo stradale e verificare che siano in regola.

Ci sono, infatti, degli elementi, appartenenti sia all’automobile che ai documenti che la accompagnano, che possono portare alla ricezione di una multa molto salata.

Spesso si tratta di dettagli apparentemente insignificanti che passano inosservati, ma che possono costare molto caro al conducente distratto.

Negli ultimi mesi, poi, si sono moltiplicati i controlli sulle strade italiane a causa dell’inasprimento delle norme del Codice della Strada. Bisogna farsi trovare preparati.

Patente scaduta: quali sono le conseguenze e le sanzioni previste

Sulla patente di guida in particolare c’è una sezione molto importante: il punto 4B. Questa parte del documento indica la sua scadenza effettiva. Non rispettarla equivale a mettersi alla guida in violazione del Codice della Strada. Dal giorno successivo alla data indicata in quel campo, la patente risulta a tutti gli effetti scaduta. Guidare in queste condizioni comporta non solo una pesante multa, ma anche il ritiro immediato del documento. L’articolo 126 del Codice della Strada disciplina questa circostanza e stabilisce chiaramente le sanzioni in caso di guida con patente scaduta. L’infrazione comporta una sanzione amministrativa fino a 638 euro, oltre al ritiro del documento da parte delle autorità.

Bisogna, però, distinguere tra patente dimenticata e patente scaduta. Nel primo caso, infatti, si rischia una multa tra 42 e 173 euro (da 26 a 102 euro se si guida un ciclomotore), ma non il ritiro. Quando la patente è scaduta, invece, si viene considerati esattamente come chi guida senza patente. Il rinnovo è possibile solo nei quattro mesi precedenti alla data riportata nel riquadro 4B. Superata la scadenza, è necessario avviare la procedura di rinnovo il prima possibile.

Come rinnovare la patente scaduta: esame da rifare

In caso di patente scaduta da più di cinque anni, è necessario sostenere anche un esperimento di guida per dimostrare la propria idoneità, come riportato da RinnovoPatenti.it. Il conducente deve presentare un certificato medico e ottenere una ricevuta di prenotazione dalla Motorizzazione, che consente di guidare fino alla data della prova.

Se l’esito dell’esame è negativo, la patente viene revocata e se il titolare non si presenta, il documento viene sospeso fino a nuova verifica. In entrambi i casi, l’autorizzazione a guidare viene revocata con effetto immediato. Per poter ottenere nuovamente la patente bisogna sostenere necessariamente una nuova prova di abilitazione alla guida.