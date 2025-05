Caramelle gommose, ordinato il ritiro immediato del noto marchio: è allerta anziani, finiscono in coma | È un’epidemia

Caramelle gommose ritirare. Allerta salute: a rischio soprattutto gli anziani, ci sono stati già diversi casi di ricovero.

Quando si parla di prodotti alimentari che scatenano allerte, spesso pensiamo a contaminazioni o ad errori di produzione che mettono a rischio la salute.

Ma cosa succede quando l’oggetto di un ritiro riguarda un prodotto che non solo è comunemente consumato, ma che può portare a effetti letali?

Ebbene, il mondo delle caramelle gommose si è ritrovato al centro di un’emergenza sanitaria che riguarda un pubblico specifico e particolarmente vulnerabile: gli anziani.

E la causa non è il solito problema di ingredienti contaminati, ma una nuova, crescente epidemia di intossicazioni. Di cosa si tratta? Scopriamolo.

Caramelle gommose ritirate: rischio intossicazione per gli anziani

Nel corso degli ultimi anni, un fenomeno inaspettato ha colpito un numero crescente di persone: l’overdose accidentale di cannabis. Un allarme che ha preso piede dopo la legalizzazione dei prodotti commestibili a base di cannabis, tra cui appunto le caramelle gommose. Una ricerca condotta in Ontario, Canada, ha evidenziato che le intossicazioni da cannabis tra gli anziani sono triplicate dopo la legalizzazione dei prodotti commestibili, rispetto ai periodi precedenti.

“Nel complesso, questo studio dimostra gli effetti sulla salute della legalizzazione della cannabis e del suo marketing rivolto agli anziani, e sottolinea le conseguenze associate alla cannabis commestibile”, ha spiegato il dott. Nathan Stall del Sinai Health e dell’University Health Network di Toronto, a capo dello studio pubblicato su JAMA Internal Medicine il 20 maggio e riportato da infobae.com.

Le raccomandazioni dei medici

Lo studio ha analizzato i dati del Ministero della Salute dell’Ontario riguardanti i ricoveri al pronto soccorso per intossicazioni da cannabis in tre periodi distinti: prima, durante il periodo di legalizzazione della marijuana essiccata e dopo la legalizzazione dei prodotti commestibili. Mostrando un aumento significativo dei ricoveri, con più di 2.300 accessi al pronto soccorso da parte di anziani, che presentano un’età media di 69,5 anni.

La causa comunque sembra essere il rischio di ingestione accidentale, poiché molti di questi prodotti non forniscono informazioni adeguate sul dosaggio per gli anziani, il che aumenta notevolmente il rischio di effetti collaterali gravi. I ricercatori quindi suggeriscono che le giurisdizioni dove la cannabis è legalizzata dovrebbero prendere misure per proteggere gli anziani, come l’introduzione di linee guida specifiche per il dosaggio basate sull’età. Inoltre è bene sottolineare che in Italia, per ora, questo pericolo non sussiste poiché l’uso della cannabis anche nei prodotti alimentari non è ancora legale.