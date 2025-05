Case vacanze, “appartamento vista muro”: da ora il mare lo vedi solo in cartolina se hai già pagato con carta | Saltano tutte le prenotazioni

Può accadere anche questo: ti ritrovi ad aver affittato un appartamento vista muro e nessuno ti rimborsa se hai pagato con la carta.

In vacanza, ogni dettaglio conta. E quando si prenota con largo anticipo, il sogno inizia già dalle foto: tuffarsi in quel mare azzurro, le finestre spalancate sul blu del cielo, le rilassanti colazioni in terrazzo accarezzati dalla brezza marina.

Il problema è che tra il “clicca per prenotare” e il momento in cui la apri davvero quella finestra, può nascondersi un mondo. E se hai già pagato tutto con carta, le sorprese diventano più amare.

Ogni estate migliaia di turisti si approdano in Italia dopo aver prenotato tutto tramite pc, e molti scoprono che le immagini online possono mentire, o perlomeno essere “creative”. Ma ciò che è accaduto di recente ha davvero superato ogni fantasia.

Una storia diventata virale e ripresa da diverse testate, ci ricorda che non sempre “vista mare” significa davvero vedere il mare. Anche quando l’annuncio lo garantisce, anche quando hai speso di più. La delusione è dietro l’angolo. Attaccata ad un muro.

Casa vacanze con vista muro

Clarisa Murgia, una turista argentina, lo ha raccontato senza filtri su TikTok: ha prenotato una camera in un b&b in Italia pubblicizzata come un gioiello affacciato sull’oceano. Vista mare garantita, come indicava l’annuncio. Ma una volta arrivata, la realtà l’ha lasciata senza parole.

“Mi sento truffata, ragazzi” dice nel video, “Nessuno mi aveva mai ingannata in questo modo prima” commenta mostrando il motivo del suo dispiacere. La vista mare c’è, ma non è quella che ci si aspetterebbe.

Il mare lo vedi solo in cartolina

Quando ha aperto le persiane, insomma, davanti non c’era alcuna distesa blu. Solo un palazzo grigio. E su quel palazzo, un poster. Sì, un manifesto del mare incollato al muro, proprio nel punto in cui gli occhi di un turista speranzoso si aspettano l’orizzonte. La clip ha superato i 3 milioni di visualizzazioni.

Il video mostra la finestra che si affaccia sul mare blu, poi lo zoom sul dettaglio: si tratta di un’immagine stampata di un tramonto marino, applicata sul muro del palazzo di fronte. Vicinissimo, tra l’altro. Nessuna bugia, tecnicamente: la “vista mare” c’è, ma solo stampata. E per lei, come per tanti altri viaggiatori, niente rimborsi immediati: tutto è stato pagato in anticipo, con carta. L’episodio ha acceso il dibattito: quanto è legittimo “abbellire” una struttura online? Le piattaforme possono davvero tutelare i viaggiatori? Nel dubbio, meglio sempre leggere le recensioni e tenere gli occhi ben aperti, anche prima di partire.