ULTIM’ORA ENAC – Biglietti aerei a metà prezzo, il bagaglio da stiva vola gratis | L’annuncio poco prima dell’estate

L’estate si avvicina e, con lei, l’incubo dei costi extra per i bagagli aerei che possono quasi raddoppiare il prezzo del volo.

Avete mai desiderato un modo per far volare la vostra valigia gratuitamente, magari approfittando anche di un biglietto a metà prezzo?

Sembra un sogno irrealizzabile, un miraggio per i viaggiatori che cercano di contenere il budget.

Ma se vi dicessimo che un annuncio imminente dall’ENAC potrebbe rivoluzionare il vostro modo di volare?

Preparatevi a scoprire come dire addio alle tariffe esorbitanti e viaggiare con più leggerezza, proprio in tempo per le vacanze.

Risparmi la metà

Con i viaggiatori che quest’estate si trovano ad affrontare tariffe per i bagagli alle stelle, a volte quasi pari al prezzo del biglietto aereo stesso, tutti parlano di trucchi per preparare la valigia. I sovrapprezzi indesiderati minacciano di erodere i budget già ridotti per le vacanze, e i siti di social media sono inondati dai cosiddetti consigli degli esperti: solo TikTok ha accumulato oltre 101 milioni di post che mostrano alle persone come preparare i bagagli in modo più intelligente. Poiché i prezzi dei bagagli continuano a salire, i viaggiatori che sperano di salvare il budget delle vacanze devono preparare i bagagli in modo più intelligente che mai. Ma perché non chiedere a un vero esperto? I professionisti di 1st Move International, specializzati nei traslochi all’estero dove ogni centimetro quadrato conta (e costa), hanno rivelato i loro dei trucchi per preparare la valigia in modo da riuscire a far entrare nel bagaglio a mano più cose di quanto si sarebbe mai immaginato possibile.

Uno dei metodi più efficaci è la tecnica di piegatura KonMari. Questo metodo di organizzazione virale, ideato da Marie Kondo, consiste nel piegare i vestiti in rettangoli compatti che possono stare in verticale in valigia. Non solo fa risparmiare spazio, ma rende anche più facile vedere e accedere a ogni capo senza rovinare il resto della disposizione. Un altro trucco molto apprezzato, specialmente dagli utenti dei social media, è l’utilizzo di sacchetti sottovuoto per comprimere indumenti ingombranti. Basta inserire i vestiti nel sacchetto, sigillarlo e usare un aspirapolvere per rimuovere l’aria. Il risultato? Confezioni ermetiche che occupano il minimo spazio in valigia, perfette per giacche e maglioni.

Lo spazio che non ti aspetti

Non sottovalutate lo spazio vuoto all’interno delle scarpe. Potete mettere calzini, biancheria intima e dispositivi elettronici come i rasoi all’interno delle scarpe per massimizzare lo spazio in valigia. Questo ha l’ulteriore vantaggio di aiutare le scarpe a mantenere la loro forma durante il viaggio.

Per una disposizione impeccabile, disponete strategicamente i vostri bagagli a strati usando il metodo Tetris. Mike Harvey, amministratore delegato di 1st Move International, consiglia di “mettere gli oggetti più pesanti come scarpe o beauty case in basso, seguiti dagli abiti piegati ordinatamente e disposti verticalmente. Riempi gli spazi vuoti con oggetti più piccoli per assicurarsi di sfruttare ogni centimetro della valigia. Questo metodo aiuta a distribuire il peso in modo uniforme, evitando che i vestiti si stropiccino durante il viaggio”.