Formaggio marchio Coop, da quando so chi lo produce compro sempre quello | Gli cambiano l’etichetta e costa la metà

Molti clienti e consumatori hanno espresso sorpresa nello scoprire da dove proviene ciò che acquistano quando fanno la spesa, specialmente riguardo ai prodotti a marchio Coop. Uno degli aspetti che caratterizza tutte le catene di supermercati e anche di discount è la provenienza di alcune linee vendute in esclusiva. Ci sono degli articoli, specialmente in ambito alimentare, che è possibile trovare solamente all’interno dei punti vendita di quel preciso soggetto. Una cosa che può fare da attrattiva ulteriore per molti clienti, che possono aggiungere a ciò anche un rapporto prezzo/qualità di quelli che non sono affatto da lasciarsi sfuggire.

Nel caso di Coop, uno dei soggetti della grande distribuzione più famosi nel nostro Paese, chi produce i prodotti a suo marchio? Questa azienda esercita sin dal 1967, ma già dal 1948 operava in maniera analoga, e continua sempre ad avere una gran mole di persone che scelgono di affidarsi alla stessa Coop. Il nome tante volte basta ed avanza per essere sinonimo di qualità, ma è sempre meglio accertarsi da dove provengano gli alimenti che portiamo in tavola tutti i giorni. Ad esempio, è sempre meglio scegliere prodotti realizzati in Italia e da aziende italiane. Nel caso di Coop è così?

Una rete di eccellenze italiane

Ci sono dei nomi molto famosi che collaborano con Coop e riforniscono gli scaffali dei suoi punti vendita in tutta Italia. Il Molino Sima, fondato nel 1911, produce le farine biologiche con grano e cereali italiani. I biscotti e i crackers Coop portano la firma del famoso marchio Galbusera. I wurstel sono della Wuber, e la pizza surgelata di Italpizza. Gli amaretti Coop sono realizzati da Vincenzi Pasticceria. Per quanto riguarda i prodotti per la cura per il corpo, il produttore è Steinfels Swiss. Tornando agli alimentari, Granarolo è alle spalle dello stracchino Coop.

Per quanto riguarda la pasta Coop, abbiamo il Pastificio Liguori per la pasta di Gragnano Igp, un’azienda che esiste da più di duecento anni, dal 1795. C’è anche il Pastificio De Matteis, ed entrambi sono situati in Campania. Per quanto riguarda la linea esclusiva di Coop, Vivi Verde, a realizzarli è l’azienda Bio srl. Infine, ecco Granarolo per la produzione del latte a lunga conservazione Coop, che ha anche Newlat come soggetto attivo.