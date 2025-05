ALLERTA Aeroporto, migliaia di turisti a terra, la famosa aerolinea fallisce miseramente: persi tutti i rimborsi

Una nota compagnia aerea fallisce e dichiara bancarotta: turisti a terra, voli cancellati e nessuna possibilità di ottenere un rimborso.

C’è qualcosa che ogni viaggiatore teme più di un volo in ritardo: un volo cancellato senza rimborso. Ma c’è un incubo ancora peggiore, che diventa realtà solo quando ormai è troppo tardi per tornare indietro. E quando succede, lascia centinaia, migliaia di persone con una sola domanda: “E adesso?”

A volte basta un’e-mail mancata, una chiamata ignorata, una notizia arrivata in ritardo. Il viaggio dei sogni si trasforma in un incubo di code, proteste e valigie mai caricate. Ma quello che è successo in questi giorni ha superato ogni previsione. Perché non si parla di un singolo volo, ma di una compagnia intera che ha chiuso i battenti.

Tra aeroporti bloccati e file ai banchi informazioni, la situazione ha preso una piega che nessuno si aspettava. A rimetterci non sono solo i passeggeri, ma anche agenzie, tour operator, e intere catene logistiche. Il tutto aggravato da una comunicazione poco trasparente e da meccanismi di tutela praticamente inesistenti.

E la notizia è ora ufficiale: una nota compagnia aerea europea ha dichiarato bancarotta il 30 aprile, lasciando a terra migliaia di passeggeri senza prospettive di rimborso. Il colpo di grazia è arrivato dopo anni di difficoltà finanziarie, acuite dalla pandemia e da una forte riduzione dei collegamenti con l’Asia.

Allerta aeroporto: il fallimento della compagnia

Le possibilità di recuperare il denaro sono scarse: si parla di procedure lunghe, complicate e spesso chiuse da rimborsi minimi o nulli. L’associazione europea degli agenti di viaggio ha lanciato l’allarme: il fallimento ha generato perdite per oltre 9 milioni di dollari, di cui ben 5 milioni ricadono direttamente sulle spalle delle agenzie.

Si tratta di Air Belgium, compagnia charter con base in Europa, specializzata in voli verso l’Estremo Oriente. Anche se il nome poteva far pensare a una linea di bandiera, in realtà non ha mai rappresentato ufficialmente il Belgio: era una realtà indipendente, nata con l’obiettivo di rafforzare gli scambi tra Europa e Cina, come spiega mundodeportivo.com.

Viaggiatori senza rimborso

Dal 2023 la compagnia aveva già smesso di trasportare passeggeri e stava cercando di salvare il settore cargo. Ma il fallimento è arrivato lo stesso, lasciando nel limbo migliaia di viaggiatori in attesa di rimborsi per voli cancellati. La maggior parte di quei biglietti non sarà rimborsata, finendo nelle complesse pratiche di liquidazione gestite da un amministratore giudiziario.

Un sistema che penalizza tutti, tranne chi ha preso le decisioni. E mentre si cercano soluzioni, il consiglio per chi prenota è uno solo: verificare sempre la solidità della compagnia con cui si vola. Perché quando un biglietto diventa carta straccia, è già troppo tardi.