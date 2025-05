CONFERMATO – NETFLIX: da questa data smetterà di funzionare, il colosso non ce l’ha fatta | Persa la guerra della Fire TV

Manca pochissimo: Netflix da questa data smetterà di funzionare. Migliaia di utenti disperati, il cambiamento è epocale.

È ufficiale. Una delle piattaforme di streaming più amate al mondo ha annunciato una decisione che colpirà migliaia di utenti.

Non si tratta di un semplice aggiornamento o di una modifica ai piani tariffari. Stavolta si parla proprio di fine del servizio, e la data è molto più vicina di quanto immagini.

Se sei tra quelli che hanno sempre usato Netflix, uno degli appassionati sin dagli albori, potresti essere uno degli interessati. E no, non parliamo di cambiamenti a lungo termine o limitati a un Paese specifico. Questa modifica è globale, definitiva, e scatterà in automatico senza possibilità di proroga o aggiornamento.

Già in queste ore, molti utenti stanno ricevendo notifiche via e-mail da parte della piattaforma. E per tanti, leggere quelle righe ha significato una vera e propria doccia fredda. Perché quando un servizio come Netflix smette di funzionare da un giorno all’altro, le conseguenze sono immediate. Ma perché questa drastica decisione?

Netflix: quando smetterà di funzionare

Dal 3 giugno, l’app di Netflix cesserà di funzionare su alcuni modelli di Fire TV di Amazon. Più precisamente, non sarà più supportata su Fire TV e Fire TV Stick di prima generazione, compreso il modello con telecomando Alexa introdotto nel 2016. In pratica, se hai acquistato il tuo dispositivo prima del 2017, è molto probabile che rientri tra quelli tagliati fuori.

Questi dispositivi, tra i primi a rendere accessibile il mondo dello streaming direttamente sulla TV, sono ormai incompatibili con gli standard tecnologici più recenti. Netflix infatti, come spiega anche computerhoy.20minutos.eu, ha iniziato ad adottare codec ( sistema che serve a comprimere e trasmettere i video in streaming) più avanzati come AV1, pensati per offrire immagini in alta qualità, soprattutto ai clienti con abbonamento Premium.

Come faranno gli utenti?

Il problema quindi è evidente: i dispositivi Fire TV più vecchi non possono essere aggiornati per supportare questi nuovi codec. L’app non solo smetterà di ricevere aggiornamenti, ma non funzionerà proprio più, rendendo impossibile accedere ai contenuti anche con login attivo.

Chi utilizza ancora uno di questi vecchi modelli è quindi invitato a passare a una versione più recente della Fire TV, meglio se compatibile con risoluzione 4K e con gli standard attuali. Solo così sarà possibile continuare a guardare film e serie senza interruzioni. Questa decisione potrebbe sembrare drastica, ma fa parte della strategia di molte piattaforme tech: puntare sulla qualità, anche a costo di abbandonare i dispositivi più datati. Il consiglio è semplice: controlla il tuo dispositivo prima del 3 giugno. Altrimenti, potresti ritrovarti davanti a una schermata nera proprio quando stavi per iniziare la tua nuova serie preferita.