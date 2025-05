In questa città italiana tutti parlano spagnolo: i vecchi non conoscono nemmeno l’italiano | Sembra di essere a Barcellona

C’è una città italiana dove la lingua ufficiale è lo spagnolo. Soprattutto i più anziani, l’italiano nemmeno lo conoscono.

Non tutti lo sanno, ma esiste una città italiana dove sembra di trovarsi in un altro Paese. Questo perché la lingua che si sente parlare non è l’italiano, ma lo spagnolo, precisamente il catalano. E non è solo una sensazione: è proprio così.

Il motivo? Un po’ di storia. Nel XIV secolo la Corona d’Aragona invase il territorio popolando la città con catalani. Da quel momento, il catalano è diventata la lingua principale e tale è rimasta fino all’inizio del XVIII secolo, quando la città passò sotto il controllo del Piemonte.

Oggi anche se l’italiano sarebbe la lingua ufficiale, quella catalana resiste, soprattutto tra le generazioni più anziane.

Ma non è solo la lingua a raccontare la storia di questo luogo. Passeggiando per le sue vie, si percepisce un forte legame con la cultura catalana, che non si limita solo alla lingua. La gastronomia, ad esempio, è ricca di piatti tipici della Catalogna, come la famosa crema catalana, un dolce simile alla crème brûlée, che ancora oggi è uno dei più amati dagli abitanti di questa città. Quale? Scopriamolo.

La città italiana dove si parla spagnolo

Passeggiando per il centro storico di questa città si possono ammirare le mura del XVI secolo che la circondano, con sette torri di guardia e tre forti. Le mura sono una delle sue caratteristiche distintive. Il centro storico poi, con le sue strade strette e tortuose, è perfetto per essere esplorato a piedi, con tanti negozi caratteristici, ristoranti e caffè all’aperto dove poter assaporare i piatti tipici.

Qui però di bello non c’è solo la storia, la città è famosa anche per la sua costa, con spiagge ideali per una passeggiata e una giornata di relax, acque cristalline e sabbia dorata tutte da scoprire.

Un luogo tutto da scoprire

Dove siamo? Ad Alghero, situata nel nord-ovest della Sardegna. Conosciuta anche come “L’Alguer” in catalano, è un mix unico di culture che coesistono armoniosamente. Con la sua lingua, la sua cucina e la sua architettura, è un angolo di Sardegna che sembra più vicino alla Catalogna che all’Italia continentale.

Un luogo dove il passato e il presente si intrecciano, creando un’atmosfera davvero speciale. Se hai occasione di visitarla, non dimenticare di assaporare una buona crema catalana, anche se qui è leggermente diversa da quella spagnola. Ma buona allo stesso modo.