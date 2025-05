URGENTE AMAZON! Sventrati migliaia di conti in banca con un solo SMS: la truffa del numero civico è micidiale | Resti senza 1€ in 30 secondi

Attenzione al messaggio Amazon: con un sms ti svuotano il conto. La nuova truffa è servita, in un attimo ti ritrovi senza soldi.

Siamo tutti abituati a ricevere notifiche via SMS da aziende conosciute, soprattutto quando si tratta di ordini o spedizioni. Proprio per questo motivo alcune truffe sono difficili da individuare: sembrano normali messaggi ma dietro c’è un piano studiato per rubare i nostri dati. E non solo.

In un attimo il nostro conto bancario può essere svuotato senza che ce ne accorgiamo. Con un semplice sms.

Può capitarti di ricevere un messaggio sul cellulare che ti avvisa che c’è un problema con la tua consegna. Quel bel pacco che stavi aspettando da Amazon non può essere recapitato. Che rabbia!

In realtà quello che sembra un messaggio innocente da un corriere che già conosci, magari il solito, è in realtà una truffa ben organizzata. Che ti svuota il conto in un attimo. Come funziona?

Truffa Amazon: in un attimo ti svuotano il conto

Questa volta ad arrivare è un messaggio sms che ti avvisa che il pacco non può essere consegnato perché manca il numero civico. E ti chiede di seguire un link per aggiornare i tuoi dati, come al solito. Finisci così per entrare in una pagina che potrebbe sembrare esattamente come quella del sito ufficiale, con lo stesso logo e lo stesso design. Insomma, niente ti faccia pensare che sia falso.

Questa pagina ti chiederà poi di “aggiornare” o “verificare” le tue informazioni. E magari qualche dato sulla tua carta, o altre informazioni personali. E tu, pensando che sia una procedura necessaria per risolvere il problema della consegna, compili tutto. Ma è proprio in quel momento che i truffatori entrano in gioco, prendendo possesso dei tuoi dati sensibili. Una volta che li hanno, sono liberi di svuotare il tuo conto bancario, fare acquisti a tuo nome o addirittura vendere le tue informazioni.

Come difendersi

Anche se molte persone pensano che queste cose accadano solo agli altri, la realtà è che queste truffe sono sempre più comuni e stanno diventando sempre più difficili da riconoscere. Quello che inizia come un piccolo errore può costare molto caro. E se pensi che il problema finisca qui, ti sbagli: una volta che i truffatori hanno i tuoi dati, potrebbero inviarti altri messaggi ancora più mirati, cercando di farti compiere altre azioni che ti mettono ulteriormente in pericolo.

Quindi, come proteggersi? La regola d’oro è semplice: se ricevi un SMS – ma anche un’email – che ti sembra sospetto, non cliccare mai su nessun link. Assicurati che l’indirizzo web sia quello giusto e se hai qualche dubbio, non esitare a contattare direttamente il servizio clienti tramite il numero ufficiale o il sito web, non tramite il link che ti è stato inviato.