Nuovo gettone INPS – 700€ in busta paga a giugno, prima della 14esima il doppio accredito | Giorgetti fa il miracolo

A giugno sorpresa per alcuni lavoratori: prima della 14esima arriva un doppio accredito in busta paga. Ben 700 euro in più.

Giugno 2025 potrebbe essere un mese diverso per tante famiglie italiane. Con l’estate ormai alle porte, tra vacanze e preparativi, c’è una novità che potrebbe portare un po’ di sollievo alle nostre tasche.

Per molti, infatti, la busta paga potrebbe arrivare con una sorpresa: un doppio accredito. Un vero regalo.

L’INPS in questo caso diventa protagonista di un’iniziativa pensata per supportare chi si trova in difficoltà. Una misura che, pur nella sua semplicità, potrebbe fare una grande differenza per molti.

Ben 700 euro in più, che sono una bella cifra. Ma cos’è questo doppio accredito? E come funziona? Scopriamolo.

Nuovo gettone INPS: doppio accredito a giugno

Come spiega informazionescuola.it, alcuni fortunati possono accedere ad un importante contributo: il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), che sostituisce il Reddito di Cittadinanza. È destinato a chi ha un ISEE basso (fino a 10.140 euro) e partecipa a percorsi di formazione o tirocini. Ogni mese viene erogato un importo fisso di 500 euro per tutta la durata dell’attività formativa, un modo per sostenere chi sta cercando di migliorare la propria posizione lavorativa.

Ma c’è anche un altro contributo, l’Assegno Unico, che spetta alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, o senza limiti di età se il figlio è disabile. La cifra varia in base all’ISEE e al numero di figli, ma può arrivare fino a 201 euro per ogni figlio minorenne e 97 euro per ogni figlio maggiorenne. Cosa significa?

I fortunati che avranno 700 euro in più

Significa che alcuni fortunati hanno i requisiti per accedere a entrambi i benefici, e quindi potranno vedersi accreditare una somma che supera i 700 euro al mese. E questa somma arriverà prima della 14esima, come una sorta di aiuto anticipato per dare un po’ di respiro prima delle vacanze estive. Il Governo, grazie al lavoro del Ministro Giorgetti, ha pensato a questa misura per alleggerire le difficoltà di molte famiglie. Un aiuto economico che arriva proprio nel momento giusto, prima dell’estate, quando le spese sono più alte.

Quindi per chi ha diritto a queste agevolazioni, il mese di giugno 2025 si preannuncia come un’opportunità da non perdere. L’estate questa volta non sarà solo sinonimo di vacanza, ma anche di una bella boccata di respiro, grazie a questa misura tanto attesa. Che va a sommarsi a tante altre messe in atto negli ultimi mesi grazie alla nuova Legge di Bilancio.