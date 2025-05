Ce l’hai da 10 anni e ancora non lo sai: i 2 pulsanti segreti della tua lavatrice | Reset completo, torna a funzionare come nuova

Basta una semplice combinazione di tasti per attivare una funzionalità della lavatrice che igienizza e pulisce a fondo: ecco come fare.

Molti elettrodomestici hanno delle funzionalità segrete e tra tutti la lavatrice spicca per i tanti modi in cui può essere usata.

C’è un programma per ogni tipo di tessuto e indumento ed è davvero importante scoprire come ottimizzare l’uso di questo dispositivo indispensabile.

Non tutti sanno, ad esempio, che ogni lavatrice moderna è dotata di una modalità di autolavaggio, progettata proprio per mantenere l’interno dell’elettrodomestico in condizioni ottimali.

Bastano due secondi e una semplice combinazione di tasti per attivarla, senza usare prodotti costosi o ricorrere a manutenzioni complesse.

Autopulizia della lavatrice: come si attiva questa funzionalità per la manutenzione

Lavaggio dopo lavaggio si accumulano tanti residui di prodotto all’interno della lavatrice. Per riportarla allo stato ottimale bisogna attivare correttamente una funzione prevista dal produttore di questo elettrodomestico fondamentale per la quotidianità. I due tasti da premere in contemporanea sono solitamente “Lavaggio intensivo” e “Lavaggio senza pieghe”, presenti sulla maggior parte dei modelli a carico frontale. Premendoli insieme per circa due secondi, la lavatrice entra in modalità autolavaggio, come riportato da OkDiario.

Si tratta di un’opzione automatica che avvia un ciclo ad alta temperatura, senza carico, studiato per rimuovere muffe, residui e calcare. In questo modo si evitano l’accumulo di batteri e si migliora la qualità del lavaggio futuro. L’operazione è semplice e non richiede l’aggiunta di prodotti chimici. Per igienizzare l’elettrodomestico basta un po’ di aceto bianco e, se necessario, bicarbonato di sodio per potenziare l’effetto pulente e deodorante. Bisogna procedere con questa buona abitudine periodicamente: la procedura di pulizia può allungare sensibilmente la vita utile della lavatrice.

Lavatrice sporca: quali sono le conseguenze sul bucato e sulla durata dell’elettrodomestico

Una lavatrice sporca non può garantire abiti perfettamente puliti e igienizzati. Ecco perché il ciclo di autolavaggio è una risorsa fondamentale, spesso sottovalutata. L’autopulizia delle componenti dell’elettrodomestico contribuisce a ridurre i cattivi odori, prevenire la formazione di muffe e migliorare il risultato finale del lavaggio.

È consigliabile eseguire questo ciclo almeno una volta al mese, soprattutto se si usano frequentemente basse temperature o programmi rapidi. Oltre all’efficacia igienizzante, questa modalità consente di risparmiare sul lungo termine. Si evitano così costi di riparazione o sostituzioni premature. Una semplice pressione di tasti può fare la differenza tra un bucato mediocre e uno impeccabile. Chi conosce questo trucco lo considera indispensabile e lo ha già implementato nella propria routine.