Glicemia alta, dimezzala col trucco del tostapane: usalo sempre così e mangi carboidrati a volontà | È matematico

Abbassa la tua glicemia con il trucco del tostapane: un modo semplice e immediato per non dover rinunciare al pane.

A volte anche i piccoli gesti quotidiani possono cambiarci la vita. Non parliamo certo di grandi rivoluzioni, ma di quelle piccole attenzioni che fanno la differenza e che pochi conoscono davvero.

Spesso poi si tratta di trucchi semplici, quasi banali, che però possono avere effetti sorprendenti sul nostro benessere.

Tutti abbiamo sentito parlare di come il cibo influenzi la nostra salute, ma scoprire come gestire questi piccoli segreti può fare la differenza tra sentirsi stanchi o pieni di energia. Come il modo in cui trattiamo un alimento comune, che spesso sottovalutiamo.

Parliamo del pane bianco: un classico sulla nostra tavola, ma per chi deve tenere la glicemia sotto controllo è un alimento da limitare o peggio, evitare del tutto. Tuttavia, non tutti sanno che c’è un modo per poterlo mangiare senza più privarsene: con il trucco del tostapane.

Glicemia: dimezzala con il trucco del tostapane

Il pane è generalmente povero di colesterolo, ma ricco di carboidrati che possono far salire rapidamente lo zucchero nel sangue. Questi picchi glicemici possono portare a sensazioni di stanchezza, fame improvvisa o problemi più seri, soprattutto se il nostro organismo fatica a regolare l’insulina.

Gli esperti quindi consigliano di consumare il pane bianco con moderazione proprio per questo motivo, ma non è necessario rinunciarvi del tutto. Anzi, ci sono modi per mangiarlo senza che faccia impazzire la glicemia. Come con il trucco del tostapane, appunto.

Facile e alla portata di tutti

Poter mangiare pane bianco senza far alzare la glicemia dipende molto da come lo prepariamo. Per esempio, la tostatura – se fatta nel modo giusto – può aiutare a ridurre l’indice glicemico, cioè l’impatto dello zucchero nel sangue.

Inoltre, congelare il pane e poi tostarlo nuovamente prima di consumarlo può abbassare ancora di più questi valori, rendendo possibile gustare il pane bianco senza preoccupazioni. Attenzione però a non bruciarlo, perché questo può creare sostanze nocive per la salute, la ormai nota acrilamide. Basta non cuocerlo troppo, tostarlo solo fino a farlo diventare dorato, per evitare che i livelli di zucchero nel sangue aumentino. Ma come mai? Semplice: tostare il pane cambia la struttura degli amidi (i carboidrati) e quindi può influenzare l’IG. E anche congelarlo e poi tostarlo può influenzare ancora di più la struttura degli amidi fino a ridurre la velocità con cui viene digerito. Insomma, con un semplice trucco legato al tostapane si può tenere sotto controllo la glicemia e continuare a mangiare pane a volontà. Un piccolo segreto che fa davvero la differenza.