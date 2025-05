CONFERMATO GSE – Maxiconguaglio a giugno: arrivano i rimborsi del 2023 | “In ritardo ma vi paghiamo tutti”

Aumento in busta paga (Photo By: Kaboompics.com da pexels) - pianoinclinato.it

Avete un impianto fotovoltaico e siete in attesa di un rimborso che sembrava non arrivare mai?

Dopo mesi di pazienza, l’attesa è finalmente finita!

Presto vedrete sul vostro conto corrente una somma inattesa, frutto dell’energia che avete immesso in rete.

Questa volta, non si tratta di un semplice acconto, ma del saldo finale che può fare una bella differenza nel vostro bilancio.

Preparatevi a scoprire come il GSE sta per sanare i ritardi, portando un sorriso a migliaia di famiglie. È tempo di incassare: i vostri soldi stanno per arrivare!

Rimborsi in arrivo

Dopo i rimborsi erogati da Enel per pratiche commerciali scorrette, è ora il momento del rimborso in bolletta per migliaia di famiglie con impianto fotovoltaico che hanno aderito all’incentivo dello Scambio sul Posto (SSP). Questo contributo economico, erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), compensa l’energia immessa in rete durante il 2023 e successivamente riacquistata in altri momenti dell’anno. In pratica, è un sistema che consente di recuperare parte del costo della bolletta elettrica, sfruttando l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto.

Il rimborso in bolletta GSE 2024 (riferito all’anno di competenza 2023) riguarda molti utenti che, lo scorso anno, hanno ricevuto solo un acconto.

Ora si avvicina il saldo finale, che in genere corrisponde a qualche centinaio di euro, sebbene l’importo esatto dipenda da diverse circostanze. Molte famiglie si stanno chiedendo quando arriva il rimborso dello Scambio sul Posto: la risposta è imminente, con accrediti previsti nel mese di giugno direttamente sul conto corrente o sotto forma di compensazione in bolletta, a seconda delle modalità indicate in fase di adesione. È importante ricordare che lo Scambio sul Posto, però, sta per arrivare al capolinea per i nuovi impianti. La deliberazione Arera 78/2025, in attuazione del D.M. 457/2024 e del D.Lgs. 199/2021, ha fissato una data precisa: solo chi entrerà in esercizio entro il 29 maggio 2025 potrà ancora fare richiesta di accesso al meccanismo, e comunque non oltre il 26 settembre 2025. Dopo tale scadenza, non sarà più possibile aderire allo SSP.

Come funziona

Per essere precisi, non si tratta di un rimborso, bensì di quello che il GSE definisce un contributo in conto scambio. Questo viene riconosciuto in due differenti tranche: un acconto per il primo semestre pagato entro il 15 giugno (per le convenzioni attive al 31 marzo dello stesso anno) e quello del secondo semestre entro il 15 novembre (per quelle attive al 30 settembre). Il saldo finale viene pagato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

Sebbene il pagamento del saldo per il 2023 sia atteso per il mese prossimo, è già possibile controllare l’importo e la data esatta del pagamento. Entro il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno vengono svelati gli importi degli acconti per il primo e secondo semestre, mentre entro il 15 maggio dell’anno successivo vengono specificati quelli del saldo. Quindi, potete già scoprire con certezza quanto vi spetta e quando avverrà il pagamento.