CONFERMATO INPS – Bonus vacanze, già chiuse le liste: 1400€ ferie pagate in Sardegna | A giugno il ripescaggio

L’estate si avvicina e il desiderio di una vacanza è sempre più forte, ma le spese spesso frenano i nostri sogni.

E se ci fosse un modo per partire senza pensieri, con un aiuto concreto che rende accessibile il riposo?

Sarà possibile godere delle bellezze della Sardegna o di altre mete incantevoli, con una parte significativa del vostro soggiorno già coperta.

Le liste per un’opportunità irripetibile si sono appena chiuse, lasciando molti con il fiato sospeso.

Ma non tutto è perduto: per chi non è riuscito a rientrare, un’altra chance potrebbe arrivare presto. Scoprite come un sogno di relax pagato può ancora diventare realtà per molti.

Che cos’è il Bonus Vacanze INPS 2025

L’INPS ha pubblicato il bando Estate INPSieme Senior 2025, un’iniziativa volta a offrire contributi economici ai pensionati che desiderano partecipare a soggiorni estivi. L’obiettivo è favorire la socializzazione, il benessere e la valorizzazione dell’autosufficienza tra i pensionati, con un’attenzione particolare a chi ha condizioni di non autosufficienza. I soggiorni, che possono includere crociere, sono previsti nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025, con rientro entro il 1° novembre 2025. Il 15 maggio 2025, l’Istituto ha pubblicato le graduatorie e le integrazioni relative al bando di quest’anno, mentre il 16 aprile 2025 è stato l’ultimo giorno utile per inviare le domande per i soggiorni estivi INPS.

La misura è riservata ai pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (come da Decreto Ministeriale 45 del 2007) o alla Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Oltre al pensionato richiedente, possono partecipare i familiari conviventi che risultano nell’attestazione ISEE, come il coniuge o l’unito civilmente, e i figli conviventi disabili gravi (articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) o invalidità civile al 100%, con indennità di accompagnamento, cecità assoluta o sordità.

Come funziona

Il bonus consiste in un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia o all’estero. Il bando prevede l’erogazione di 3.850 contributi da parte dell’Istituto. È fondamentale sapere che il soggiorno deve essere prenotato esclusivamente tramite tour operator o agenzie di viaggio selezionate; non sono ammessi soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati online in autonomia. I pacchetti turistici devono includere alloggio e vitto (compreso nei giorni festivi), eventuali costi di viaggio, gite, escursioni, attività sportive e ricreative, e coperture assicurative obbligatorie (annullamento e infortuni). Non sono ammessi soggiorni itineranti, fatta eccezione per le crociere.

Il numero di contributi è così ripartito: per il Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sono previsti 1.000 contributi per soggiorni di otto giorni/sette notti e 2.000 contributi per soggiorni di quindici giorni/quattordici notti. Per la Gestione Fondo Postelegrafonici, invece, sono disponibili 250 contributi per soggiorni di otto giorni/sette notti e 600 contributi per soggiorni di quindici giorni/quattordici notti.