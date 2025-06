Patate, mettile in questa scatola di cartone: ti durano 6 mesi senza mai germogliare | Non le butterai più

Conserva le patate in una scatola di cartone e saranno fresche per mesi e mesi senza germogliare. Basta trovare il posto giusto.

Hai presente quel momento in cui, pieno di buone intenzioni per future ricette, compri un bel sacchetto di patate e lo metti in cucina, convinto che durerà settimane?

Peccato che il più delle volte già dopo pochi giorni iniziano a spuntare quei fastidiosi germogli, a volte lunghi come spaghetti, e tutto finisce nel cestino. Un vero spreco, e il dubbio “ma dove ho sbagliato?” che ti attanaglia.

Non le hai messe al sole, non le hai tenute sul balcone, hai usato tutte le accortezze eppure ogni volta ti ritrovi a doverne buttare via almeno la metà.

Eppure, per farle durare davvero a lungo, basta cambiare abitudini. E luogo. Già, perché il problema non è nelle patate, ma dove le metti.

Patate: così si conservano più a lungo

La verità è che in molti sbagliano proprio all’inizio: le lasciano nei sacchetti di plastica del supermercato. Un invito a nozze per muffe, umidità e germogli. La plastica, infatti, trattiene l’umidità e soffoca i tuberi. Il risultato? Un festival di radici e puzze in dispensa.

La soluzione è tanto semplice quanto geniale. E no, non stiamo parlando del frigorifero. Anzi, dimenticalo: è troppo freddo, troppo umido, e le patate lì dentro si deprimono. Il segreto è una semplice scatola di cartone, ma messa nel posto giusto.

Una scatola di cartone al posto giusto

Secondo un esperto americano di giardinaggio, il luogo perfetto, come afferma su larazon.es, è il ripostiglio. Sì, proprio lui. Quel posto in cui butti la scopa, il secchio, le scarpe da trekking usate una volta nel 2013. Eppure è lì che le patate trovano la pace dei sensi.

Perché? Tre motivi: buio, aria e frescura. Il ripostiglio è buio, non troppo caldo e spesso ben ventilato. Il clima ideale per le patate, che detestano la luce (le fa germogliare) e non sopportano l’umido. Ora, il trucco in più: mettile in una scatola di cartone o in un sacchetto di carta, magari con qualche buco qua e là per farle respirare. Scordati la plastica. E se il ripostiglio è bello asciutto, puoi dimenticartele lì anche per 4-6 mesi. Niente germogli, niente muffe, niente sprechi. Solo patate sane e belle, pronte per finire nelle tue ricette in padella, forno o pentola. Un piccolo suggerimento che ti fa risparmiare soldi, spazio e nervi.