PARMIGIANO – ADDIO MUFFA: con questo trucchetto si mantiene intonso per 6 mesi, il sapore identico al primo giorno | Barbieri fa così

Dici addio alla muffa sul Parmigiano con questo semplice trucchetto. Così lo conservi intatto anche 6 mesi.

C’è un formaggio che non manca mai nei frigoriferi italiani, un’icona nazionale che dà gusto a ogni piatto da Nord a Sud: il Parmigiano Reggiano. Lo grattugiamo sulla pasta, lo tagliamo a scaglie sulle insalate o lo sgranocchiamo da solo, magari con qualche goccia di aceto balsamico. Ma c’è un piccolo problema che accomuna tutti: conservarlo bene.

Quante volte hai aperto il frigorifero e trovato quella fastidiosa muffa sul Parmigiano? Non fa piacere, soprattutto quando si tratta di un prodotto di qualità, magari comprato in un caseificio o scelto con cura al banco gastronomia. Il gusto cambia, la consistenza peggiora, e spesso, purtroppo, finisce nella pattumiera.

Eppure il Parmigiano non è un formaggio qualunque: ha una stagionatura importante, è più secco rispetto ad altri e, con le giuste attenzioni, può durare tantissimo. Solo che, per abitudine o fretta, lo avvolgiamo male o lo lasciamo a seccarsi nel frigo, pensando che “tanto è duro”, e dura.

E invece, con un piccolo trucco che usano anche gli chef, puoi mantenerlo intatto per sei mesi, con lo stesso sapore del primo giorno. E no, non serve attrezzatura professionale né confezioni sottovuoto: bastano un congelatore e un po’ di organizzazione. Vediamo come fare.

Parmigiano: addio muffa con questo trucco

Il segreto sta tutto nella conservazione corretta, che varia a seconda della forma in cui il Parmigiano viene usato. Se lo grattugi spesso, il consiglio è di congelarlo già pronto, in porzioni da usare al bisogno. Basta metterlo in piccoli sacchetti da freezer ben chiusi: quando ti serve, lo togli e lo usi subito, anche senza scongelarlo completamente.

Se invece lo preferisci a pezzi, meglio avvolgerlo nella pellicola trasparente o usare un sacchetto per alimenti. Così lo proteggi dall’umidità e dalla muffa, e non entrerà mai in contatto con il ghiaccio. Che lo rovinerebbe irrimediabilmente rendendolo molliccio.

Il metodo degli chef

E in caso di muffa? Niente panico: se è poca e solo superficiale, si può grattare via la parte esterna del formaggio senza intaccare il resto del pezzo. Non serve buttarlo via, basta eliminare con attenzione la parte compromessa.

Con queste semplici attenzioni, addio sprechi e addio sapori alterati. Il Parmigiano si conserverà perfettamente anche per sei mesi, e ogni volta che lo userai avrà quel gusto autentico, granoso e avvolgente, proprio come il primo giorno. Parola di chef.