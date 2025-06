Ultim’ora Ministero dei Trasporti – Proibita al volante: vietata la birra senza alcol | Saltano tutti gli allarmi, ci rimaneva solo quella

Dobbiamo dire addio anche alla birra senza alcol: se vuoi evitare guai e multe salate quando guidi non ti resta che l’acqua.

Guidare dopo aver bevuto è da sempre uno dei comportamenti più pericolosi e sanzionati in strada. Anche piccole dosi di alcol infatti possono compromettere i riflessi, la lucidità e la capacità di reagire in tempo.

Non è un caso se il Codice della Strada italiano prevede sanzioni severe per chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/l.

Oltre la multa salata (che parte da 544 euro e può superare i 2.000 euro), si rischiano anche la sospensione della patente (da 3 a 6 mesi) e la decuplicazione della sanzione in caso di recidiva o aggravanti. E per i neopatentati o professionisti, il limite è addirittura zero: niente alcol, punto.

Per molti quindi l’unico rifugio sicuro sembra la birra analcolica. Una lattina fresca, da godersi magari al bar o con amici, senza rischiare di trovarsi nei guai. Ma davvero è una zona franca?

Codice della Strada: proibita la birra senza alcol

Alcuni studi recenti hanno messo in dubbio questa certezza, come riporta as.com, che ha messo in guardia gli automobilisti del Brasile, dove vige una legge di tolleranza zero. Anche se entro lo 0,5%, il tasso dopo aver bevuto birra analcolica è tecnicamente misurabile.

E in Italia? La situazione è più sfumata. La birra analcolica contiene infatti una piccola quantità di alcol (di solito tra 0,0% e 0,5% vol.) e, in alcuni casi, può effettivamente attivare l’etilometro entro pochi minuti dopo il consumo. Questo accade non perché l’alcol sia nel sangue, ma per residui momentanei in bocca.

Devi bere solo acqua

In pratica: se bevi una birra analcolica e vieni fermato subito dopo, è possibile che il dispositivo rilevi un segnale (nei primi 5–10 minuti). Tuttavia è bene ricordare che non si superano i limiti legali, a meno che, ovviamente, tu non abbia bevuto quantità molto elevate in un tempo ridotto.

Per evitare problemi o equivoci, quindi, il consiglio è di aspettare qualche minuto prima di guidare anche se hai bevuto birra senza alcol, magari sciacquare la bocca con acqua e nel caso tu venga fermato informa l’agente del consumo. Il Ministero dei Trasporti chiaramente non ha vietato la birra analcolica, ma resta il buon senso: anche se legale, meglio evitare ogni rischio quando si tratta di sicurezza stradale. La tua vita vale più di una birra fresca.