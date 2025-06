VIETATO CDS – Allerta passeggero proibito, se lo fai sedere sono 300€ | Il CdS è chiarissimo

Nuovo Codice della Strada: il passeggero non può più sedersi, chi guida rischia una multa anche di 300 euro. La legge è chiara.

Ogni giorno milioni di automobilisti si mettono in viaggio, sicuri di conoscere le regole base della circolazione. Si allacciano la cintura, rispettano i limiti, controllano lo specchietto.

Ma c’è un dettaglio che spesso viene trascurato, forse perché non sembra una vera infrazione. Un errore che passa inosservato, almeno finché non ci si ritrova a dover spiegare tutto a un agente, o peggio ancora, dopo un incidente.

Il problema non è tanto il sedile in sé, quanto chi vi siede sopra. Un passeggero apparentemente tranquillo, magari anche educato e silenzioso, può rappresentare un rischio serio per la sicurezza. Le autorità non usano mezzi termini: chi non rispetta le normative rischia sanzioni pesanti. E no, non basta pensare “è solo per pochi minuti” o “è un tragitto breve”. Le leggi sono chiare e non ammettono eccezioni.

C’è un motivo ben preciso se il Codice della Strada insiste tanto su questa figura. Non si tratta di eccesso di zelo, né di un cavillo burocratico. Le disposizioni esistono per proteggere la vita e ridurre i rischi in caso di incidenti, che, lo ricordiamo, avvengono più spesso sulle tratte quotidiane e a bassa velocità. È proprio lì che la distrazione e la sottovalutazione delle regole fanno più danni. Insomma, il passeggero non può sedere sul sedile.

Chiaramente nessuno può vietarti di trasportare in auto chi ti pare. Il passeggero in questione, che sarebbe proibito far sedere sul sedile, è semplicemente un bambino. E non perché la legge odia i bimbi, anzi.

Un bambino che non raggiunge ancora i 150 cm di altezza per legge deve viaggiare in auto sempre con un sistema di ritenuta omologato. Il solo utilizzo della cintura di sicurezza tradizionale non è sufficiente. Anzi, può addirittura essere pericoloso, poiché non si adatta al corpo del piccolo e potrebbe causare lesioni gravi in caso di impatto.

Rispettare le regole può fare la differenza

L’articolo 172 del Codice della Strada parla chiaro: i bambini sotto 1,50 m devono essere assicurati al sedile con dispositivi di ritenuta specifici, omologati secondo le normative europee. Il seggiolino, insomma, non è un’opzione: è un obbligo. E non solo per viaggi lunghi o autostrade. Anche per fare due isolati sotto casa, quella regola resta in vigore.

Non rispettarla comporta una multa che va da 80 a 300 euro circa. E in caso di recidiva nell’arco di due anni, può scattare anche la sospensione della patente fino a 2 mesi. Un rischio enorme, se pensiamo che basterebbe agganciare correttamente un seggiolino. Un gesto semplice, ma capace di salvare una vita. Le stesse sanzioni, tra l’altro, valgono anche per gli adulti che non indossano la cintura. La sicurezza viene prima di tutto. Sempre.