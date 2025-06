RIMBORSI 730 Agenzia delle Entrate – “Ve li scaliamo dalle tasse”, non accreditano più 1€ | Cancellati gli IBAN

Chi aspetta un bonifico per il rimborso del 730 attenderà inutilmente perché l’Agenzia delle Entrate ha previsto un’altra modalità.

L’inizio dell’estate coincide con la presentazione dei modelli 730 per la Dichiarazione dei Redditi da parte dei contribuenti italiani.

Chi ha già compilato il modulo relativo e si aspetta un rimborso diretto sul proprio conto corrente potrebbe attendere inutilmente.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che, in alcune circostante, le somme che risultano a credito non vengono più erogate automaticamente.

Il rimborso dovuto viene trattenuto e trasformato in credito d’imposta da utilizzare in compensazione con altri tributi.

IBAN mancante o non valido: come viene ricevuto il rimborso fiscale

Questa circostanza si verifica, in particolare, quando il contribuente non comunica il proprio codice IBAN oppure lo comunica in modo errato, come precisa il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso si sospende il pagamento delle somme a credito, ma non viene applicato un blocco definitivo. I rimborsi vengono accreditati al contribuente interessato in un’altra forma. In mancanza di un conto corrente valido, il Fisco considera automaticamente il credito come un’eccedenza da utilizzare per il pagamento di imposte future.

La medesima situazione riguarda anche i contribuenti italiani che hanno presentato il modello Redditi e hanno compilato il quadro RX senza esprimere una preferenza. In sostanza il credito viene portato avanti, ma non viene rimborsato sul conto. Solo se il contribuente si attiva per correggere l’errore e comunicare i dati bancari corretti, potrà ricevere la somma che gli spetta, ma non prima di essere sottoposto alle verifiche di routine. Un’altra soluzione consiste nella possibilità di inserire la richiesta di rimborso nella dichiarazione dell’anno successivo o di presentare un’istanza dedicata.

Verifiche fiscali e crediti in ritardo: come correggere l’IBAN sulla propria Dichiarazione dei Redditi

Bisogna ricordare che la procedura di accredito del rimborso può essere ulteriormente rallentata dalla stessa Agenzia delle Entrate. Possono essere effettuati controlli preventivi, soprattutto per rimborsi che superano i 4000 euro. Il Fisco può decidere di verificare accuratamente anche le dichiarazioni che presentano incoerenze o dati che non sono in linea con i provvedimenti normativi.

In tutti questi casi, il contribuente deve prima attendere l’esito delle verifiche e solo in un secondo momento potrà ricevere quanto richiesto. La regola generale resta la stessa per tutti: in mancanza di un IBAN valido, l’Agenzia non accredita nemmeno un euro. I contribuenti che ritengono di avere diritto a un rimborso ma non l’hanno ricevuto devono attivarsi, verificare la correttezza dei dati trasmessi e, se necessario, presentare una nuova dichiarazione correttiva entro i termini di legge.