ULTIM’ORA SANITÀ – Farmaci gratis senza ricetta: approvata l’esenzione totale per tutti | Basta la tessera sanitaria

In Italia le cose stanno cambiando per chi ha bisogno di farmaci specifici: ecco in quali casi è possibile chiedere l’esenzione totale dal pagamento.

L’accesso gratuito ai farmaci sembra utopia in un mondo in cui le terapie e le cure specifiche hanno costi davvero molto elevati.

Eppure in una Regione italiana le cose stanno cambiando ed è arrivato il primo riconoscimento istituzionale per una patologia specifica.

Si tratta di una malattia ancora esclusa dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonostante sia stata formalmente riconosciuta dall’OMS già nel 1992.

Per i pazienti affetti da fibromialgia i farmaci sono gratuiti in Liguria, ma bisogna seguire una precisa procedura di richiesta.

Fibromialgia: la Regione Liguria prevede farmaci e cure gratis

Il provvedimento applicato dalla Regione Liguria punta ad alleggerire il peso economico delle cure, permettendo l’accesso gratuito ad analgesici e miorilassanti di fascia C, farmaci utilizzati per attenuare i sintomi. Nel 2023 sono stati stanziati 167mila euro per avviare la misura, che è stata confermata anche per il 2024. L’intervento riguarda circa 700 pazienti già in trattamento, con l’obiettivo di estenderlo nel tempo anche ad altri soggetti idonei, come riportato da ICSM News.

Per ottenere i farmaci necessari al trattamento di questa patologia in modo gratuito, bisogna ricevere una diagnosi specialistica presso strutture riconosciute dalla Regione, come il Policlinico San Martino di Genova o la Piastra Ambulatoriale di Nervi. A questo punto il medico redige un Piano Terapeutico che autorizza la distribuzione diretta dei medicinali da parte delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali del Servizio Sanitario Regionale. La procedura è interamente tracciata e monitorata per evitare eventuali abusi. Per questo motivo è indispensabile usare la tessera sanitaria, che serve ad identificare il paziente all’interno del circuito regionale.

Basso riconoscimento dei pazienti affetti da fibromialgia: cosa sta cambiando in Italia

La fibromialgia è una patologia molto diffusa, ma è caratterizzata da un basso riconoscimento istituzionale. In molti casi i pazienti non trovano aiuti adeguati nella medicina di base o vengono trattati superficialmente. In questo senso la Liguria è un’istituzione che segna un precedente importante nella gestione di chi ne è affetto.

Oltre a sollevare i pazienti dal costo dei farmaci, infatti, permette di avviare un percorso terapeutico continuativo, basato su una presa in carico formale. Il fondo stanziato per il biennio 2023-2024 mostra un impegno chiaro da parte dell’amministrazione, che auspica l’inserimento della patologia nei LEA da parte del Ministero della Salute in modo che gli italiani di ogni regione possano contare sul supporto del sistema sanitario nazionale.