ALLERTA CARAMELLE – Ritirate gommose Haribo, ne mangi una ti fai un viaggio di 24 ore | È come l’LSD

Sconvolgente scoperta in Europa: inchiesta in corso dopo sintomi da sostanza psicoattiva rilevati nelle caramelle più famose.

Un richiamo urgente è stato lanciato nei Paesi Bassi per un lotto di caramelle gommose Haribo Happy Cola F!ZZ, confezionate in buste da un chilogrammo e con data di scadenza fino a gennaio 2026.

La decisione arriva dopo diversi casi di malessere segnalati da consumatori che avevano ingerito il prodotto, tra cui un’intera famiglia che ha riportato vertigini e sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze psicoattive.

L’NVWA, l’autorità olandese per la sicurezza alimentare, ha confermato la presenza di cannabis in alcune confezioni, come riportato da 31Mag.

L’azienda tedesca ha immediatamente attivato un richiamo precauzionale e ha dichiarato di collaborare con le autorità per chiarire quanto accaduto.

Cannabis nelle caramelle Haribo: quali sono gli effetti riscontrati in chi le ha ingerite

Attualmente non esistono prove certe di una contaminazione volontaria, ma non viene esclusa l’ipotesi di un’azione dolosa. Le indagini della polizia sono in corso e riguardano non solo l’origine della sostanza ma anche la possibile presenza di altri lotti compromessi. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, le persone colpite avrebbero manifestato sintomi come alterazione della percezione, confusione mentale, nausea e giramenti di testa. L’elenco delle sensazioni racchiude gli effetti tipici di un’assunzione inconsapevole di cannabis ad alto dosaggio. Per alcuni consumatori si è trattato di un vero e proprio “viaggio mentale” che ha generato allarme, soprattutto considerando la natura del prodotto, solitamente destinato a un pubblico giovane e familiare.

Gli esperti ricordano infatti che, se ingerita, la cannabis può avere effetti molto più potenti rispetto all’inalazione, con un’azione prolungata e imprevedibile. In soggetti non abituati, può provocare reazioni acute anche a dosi ridotte. La scoperta ha quindi sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla vulnerabilità della filiera produttiva.

Haribo in allarme: dubbi sulla sicurezza alimentare delle caramelle

Fondata in Germania nel 1920, Haribo è oggi uno dei marchi più riconoscibili del settore dolciario mondiale. Le sue caramelle gommose, dai celebri orsetti ai bastoncini alla liquirizia, sono sinonimo di felicità e gratificazione per milioni di consumatori. La linea Happy Cola F!ZZ è apprezzata per il suo gusto frizzante e per l’effetto effervescente, pensato per richiamare il sapore delle bevande analcoliche.

L’episodio rischia però di intaccare la fiducia costruita in decenni. La contaminazione apre una riflessione sull’integrità del sistema alimentare globale e sulla necessità di controlli più stringenti, anche su prodotti considerati insospettabili. Bisognerà, quindi, individuare la causa di questo spiacevole incidente.