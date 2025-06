CONFERMATO TRANSIZIONE VERDE – Benzina ecologica gratis, arriva la svolta: circoli in centro anche con le Euro 1 | È a costo zero

La ricerca sui carburanti sostenibili prosegue a grandi passi: la benzina verde non è più un miraggio, ma sta per diventare realtà.

La novità arriva da New York, dove una startup statunitense ha sviluppato un dispositivo capace di produrre benzina a impatto zero utilizzando aria, acqua ed energia rinnovabile.

L’innovazione è frutto del lavoro di Aircela, che ha presentato pubblicamente una macchina delle dimensioni di un frigorifero domestico.

Questo strumento sarebbe in grado di sintetizzare combustibile direttamente dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera, come riportato da Infobae.com.

Durante una dimostrazione, è stato mostrato come l’apparecchio, composto da moduli esagonali e alimentato da fonti verdi, possa generare un carburante privo di zolfo, etanolo e metalli pesanti.

Benzina ecologica: la proposta sostenibile di Aircela anche per i veicoli più vecchi

La novità ha acceso un dibattito globale, specie nei contesti urbani dove i veicoli più datati, come le Euro 1, sono spesso banditi per ragioni ambientali. L’impiego della benzina sintetica di Aircela, priva di residui inquinanti e prodotta a partire da elementi naturali, apre alla possibilità che anche auto considerate pericolose per l’ambiente possano tornare a circolare in centro.

L’ipotesi, al vaglio di alcune amministrazioni, è quella di consentire l’accesso alle ZTL a tutti i veicoli alimentati con questo tipo di carburante, data la sua neutralità carbonica. L’idea trova spazio proprio mentre l’adozione dell’elettrico fatica a decollare e sembrano necessari sempre più incentivi per spingere all’acquisto di veicoli innovativi. Negli Stati Uniti, ad esempio, meno del 10% del parco auto è elettrico. La soluzione di Aircela, se prodotta su larga scala e a basso costo come promesso, potrebbe rappresentare un’alternativa concreta alla transizione ecologica senza bisogno di cambiare veicolo.

Dove e come potrebbero essere usati i distributori di benzina verde

Attualmente, ogni macchina Aircela è in grado di produrre un solo gallone di benzina al giorno, pari a circa 3,8 litri, e può stoccare fino a 64 litri. Nonostante la produzione ancora modesta, l’azienda punta a una diffusione capillare già dall’autunno 2025. L’obiettivo è installare l’apparecchio in case private, attività commerciali e stazioni di servizio per fare in modo che chiunque ne necessiti possa trovarlo poco distante dal proprio raggio di movimento.

Bisogna, però, considerare che nella valutazione di questa soluzione resta fondamentale la provenienza dell’energia utilizzata: solo se rinnovabile, l’intero ciclo produttivo può dirsi realmente sostenibile. Il fondatore Eric Dahlgren ha dichiarato che la struttura compatta e modulare del dispositivo lo rende adatto a diverse scale d’uso, rendendo possibile una diffusione rapida anche in contesti industriali.