Altro che deodorante, metti questa pasticca nel water e lo profuma per 1 mese | Costa pochissimo e sa di limone

Water profumato per un mese intero? Arriva Lemonpupù, la pasticca che sa di limone. Altro che deodorante, questa è la rivoluzione.

Non c’è niente da fare: in casa, il bagno è il vero campo di battaglia. Si combatte contro il calcare, gli odori e quelle strane macchie che spuntano sempre e non si sa da dove. E proprio quando pensavi di aver provato tutto, arriva una soluzione che sembra uscita da una pubblicità vintage, ma che sta facendo impazzire tutti.

Non stiamo parlando del solito gel profumato al pino norvegese o delle tavolette blu elettrico che promettono mari e monti. No, stavolta si tratta di qualcosa di piccolo, solido, apparentemente innocuo ma capace di ribaltare le regole della pulizia domestica.

C’è una nuova moda che sta conquistando i bagni di tutta Italia, ma non si tratta del solito spray profumato o della classica tavoletta blu da appendere. È qualcosa di molto più inaspettato, eppure talmente efficace da far dire a molti: “Ma perché non ci ho pensato prima?”

Il mistero ha iniziato a girare online: video virali, recensioni entusiastiche, foto di bagni impeccabili con un dettaglio insolito. C’è chi lo chiama il trucco delle nonne 2.0, chi lo ha soprannominato affettuosamente Lemonpupù, e chi giura che non tornerà mai più indietro. Ma di cosa si tratta?

Lemonpupù: e il bagno profuma per un mese

Il nome fa sorridere, ma i risultati no. È una normale pastiglia di quelle che si mettono nella lavastoviglie, ma usata con un colpo di genio: nel WC. Non dentro lo sciacquone, non buttata a caso nella tazza: in una gabbietta da WC vuota, come quelle dei deodoranti appesi. Il risultato? Si scioglie lentamente a ogni scarico, rilasciando un gradevole profumo e un’azione sgrassante sorprendente.

A differenza dei normali deodoranti da bagno, questa soluzione, assicura ohga.it, resiste molto di più: grazie al rilascio graduale nella gabbietta, può durare anche una o due settimane, mantenendo l’effetto pulito e profumato senza sciogliersi tutta in una volta. E aiuta anche a mantenere il calcare sotto controllo. Certo, non è un prodotto pensato per questo uso, quindi meglio non esagerare o usarlo tutti i giorni, va usata con un po’ di buonsenso e magari alternata alle normali pulizie. Ma come trucco veloce, low cost e straordinariamente efficace per tenere il bagno in ordine tra una pulizia e l’altra, funziona. E così Lemonpupù è diventata la nuova stella del bagno: un colpo di genio domestico che fa sorridere ma che vale la pena provare.