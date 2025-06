SCONTO PENSIONATI: 15 KG di surgelati a 9€, al LIDL ti riempi il freezer per un mese | Offerta lampo, rissa tra casalinghe

Ti piacerebbe riempire il tuo freezer con una scorta epocale di surgelati, spendendo una cifra irrisoria?

Immagina di non doverti preoccupare della spesa per un mese intero, con prodotti di qualità a portata di mano.

Se credi che sia un sogno irrealizzabile, preparati a ricrederti!

Dal 2 giugno, una delle catene di supermercati più amate lancia un’offerta così incredibile da far tremare i carrelli.

È un’occasione che farà gola a tantissimi, e chi tardi arriva… potrebbe rimanere a bocca asciutta!

Corri nello store

Dal 2 giugno, i supermercati LIDL lanceranno un’offerta imperdibile che farà la gioia di chiunque ami avere il freezer sempre rifornito: un cesto portaspesa termico TOPMOVE® al costo di soli 9,99€. Ma non è il prezzo a rendere questa offerta così eccezionale, quanto la sua portata massima di 15 kg unita alla capienza di 24 litri. Questo significa che, anche se l’offerta riguarda solo il cesto, avrete la possibilità di riempirlo con ben 15 kg dei vostri prodotti surgelati preferiti, raggiungendo un risparmio notevole sulla spesa di un mese intero. Il cesto portaspesa termico TOPMOVE®, disponibile in punto vendita a partire dal 2 giugno, non è un semplice accessorio, ma un vero e proprio alleato per la spesa intelligente. Le sue dimensioni sono di 48 x 29 x 24,5 cm (L x L x A), offrendo una capacità di 24 litri. Ma la caratteristica più sorprendente, e quella che sta scatenando l’entusiasmo dei consumatori, è la sua portata massima di 15 kg.

Questa elevata capacità di carico, abbinata alla sua funzione termica, lo rende ideale per trasportare una quantità considerevole di surgelati, mantenendoli alla giusta temperatura fino all’arrivo a casa. Potrete davvero fare una scorta massiccia di verdure, pesce, carne e altri prodotti da freezer, ottimizzando al massimo ogni singolo viaggio al supermercato. Immaginate di riempire questo cesto con 15 kg di surgelati, magari approfittando anche delle offerte sui prodotti alimentari che LIDL propone solitamente. Il risparmio complessivo sarà tale da giustificare l’investimento nel cesto stesso, quasi come se i prodotti surgelati fossero “regalati”.

Un’offerta da non perdere

Questa promozione rientra nelle offerte “Non-Food” di LIDL, il che significa che la disponibilità potrebbe esaurirsi in tempi brevissimi. Data la combinazione di un prezzo irrisorio per il cesto e la sua incredibile utilità per chiunque voglia massimizzare l’acquisto di prodotti surgelati, è lecito aspettarsi un assalto ai punti vendita.

Non è solo un cesto: è la chiave per un risparmio significativo sulla spesa di tutti i giorni. Con la possibilità di trasportare fino a 15 kg, potrete fare un rifornimento tale da coprire il fabbisogno di surgelati per settimane, se non per un mese intero, riducendo la frequenza degli acquisti e, di conseguenza, le spese impulsive.