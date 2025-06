Risparmio Acqua: 5 consigli per evitare lo spreco in vista della siccità estiva

Il consumo di acqua in Italia è eccessivo e supera di gran lunga le indicazioni dell’OMS: i consigli per iniziare a risparmiare.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che per soddisfare le esigenze minime di salute, sono necessari tra i 50 e i 100 litri d’acqua a persona al giorno.

I dati Istat, però, tracciano un quadro del consumo di acqua in Italia assai allarmante: per ogni cittadino vengono erogati 236 litri di acqua al giorno con un consumo medio giornaliero pari a 174 litri. Il doppio di quanto suggerito dall’OMS.

Risparmiare acqua, tuttavia, è fondamentale perché in seguito al cambiamento climatico, allo sfruttamento eccessivo e agli sprechi, questa risorsa inizia a scarseggiare.

La mancanza di acqua sufficiente per tutto il mondo potrebbe quindi causare problemi di salute, economici e sociali. In considerazione di ciò, è arrivato il momento di imparare a risparmiare mettendo in pratica alcune buone abitudini.

Perché risparmiare acqua è vitale

La siccità provocata dai cambiamenti climatici diventa un vero e proprio allarme nel periodo estivo, quando le temperature sono più elevate e i rovesci meno frequenti. Inoltre, gli interventi dell’uomo stanno riducendo ulteriormente la presenza di questa risorsa su tutta la Terra: lo scarico di sostanze chimiche e di scorie nei corsi d’acqua la rende inquinata e inutilizzabile tanto che la sua presenza inizia a diventare sempre più ridotta su tutto il globo.

Onde evitare l’insorgenza di problematiche che metterebbero in ginocchio interi paesi, è arrivato il momento di attuare abitudini semplici che possono tutelare le riserve idriche. L’acqua è una risorsa rinnovabile, ma è necessario gestirla in modo responsabile per evitare sprechi e inquinamento, dunque saper risparmiare diventa un obbligo, anche in considerazione di un periodo storico in cui la sua presenza sulla Terra è ridotta ai minimi termini.

I consigli per risparmiare acqua

Prima di tutto bisogna imparare a gestire l’acqua sia in bagno che in cucina: sui rubinetti è consigliato applicare un frangigetto, che consentirebbe di risparmiare fino a 6mila litri di acqua in un anno in una famiglia di tre persone. Attenzione anche quando ci si lava i denti: sempre meglio chiudere il rubinetto ogni volta che si sciacqua lo spazzolino.

Occhio a eventuali problemi tecnici: i rubinetti che perdono o i water con sciacquoni obsoleti possono causare un eccessivo spreco di acqua, che si riversa anche sulle bollette mensili. Quando ci si lava, inoltre, è sempre meglio preferire una doccia al bagno, mentre l’acqua di cottura della pasta può essere usata per sciacquare i piatti prima di inserirli in lavastoviglie. E, in merito all’uso degli elettrodomestici, il modo più sicuro per evitare sprechi di acqua è azionarli solo quando sono a pieno carico.