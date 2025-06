Specchietto auto, col cappuccio segreto addio meccanico: 300€ in meno con questa sciocchezza | Ci metti 10 secondi

Ti basta un cappuccio e una manciata di secondi dedicati allo specchietto retrovisore e ti eviti il meccanico. E risparmi anche.

C’è un gesto curioso che sta facendo il giro del web e che, se lo vedi per strada, può sembrarti assurdo. Cosa ci fa un sacchetto di plastica infilato sopra lo specchietto retrovisore di un’auto parcheggiata? Una dimenticanza? Un messaggio segreto? Una nuova moda urbana?

Eppure, a quanto pare, dietro questa semplice trovata c’è molto più di quanto sembri. Non è un capriccio di qualche automobilista creativo e neppure uno scherzo tra vicini di parcheggio. Al contrario, è un piccolo trucco che in tanti stanno adottando con convinzione, soprattutto in alcuni periodi o in alcune zone.

La scena è sempre la stessa: macchina ferma, specchietti coperti con un cappuccio, un sacchetto o una piccola protezione. In pochi secondi, senza fatica, il guidatore si assicura di aver fatto qualcosa di “intelligente”.

Ma perché? Cosa c’è da proteggere in uno specchietto? E soprattutto, davvero può farci risparmiare centinaia di euro? Scopriamolo.

Specchietto retrovisore: risparmi con il cappuccio

La risposta è sì, e il motivo è più semplice di quanto sembri. Proteggere lo specchietto retrovisore, infatti, significa evitare danni, sporco ostinato, gelo in inverno e addirittura infestazioni di insetti, come i ragni, che adorano costruire la loro tela proprio lì dietro. Senza contare la sporcizia portata dal vento o gli escrementi degli uccelli, capaci di rovinare il meccanismo interno o la superficie riflettente.

E non finisce qui. In molti casi questo semplice gesto serve anche ad evitare furti o atti vandalici. Lo specchietto, infatti, è uno dei pezzi più costosi dell’auto, soprattutto se dotato di tecnologia moderna: motorino interno, riscaldamento, sensori o memoria della posizione. Se si rompe o viene rubato, la spesa può arrivare anche a 300 euro o più. Un piccolo danno che si trasforma in un grosso fastidio.

La moda più strana ha un suo perché

Ma coprirlo con un sacchetto o, meglio ancora, con una copertura specifica impermeabile, può risparmiarti tutto questo. Non serve nulla di costoso: bastano pochi secondi e un gesto da ripetere ogni sera o prima di un lungo stop.

Non a caso online si trovano ormai modelli su misura per ogni tipo di specchietto, con tessuti resistenti al gelo e al sole. Un piccolo investimento per evitare guai molto più grandi. In fondo, si tratta solo di prendere l’abitudine: ci metti 10 secondi e il tuo portafoglio ti ringrazierà.