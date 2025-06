AVVISO URGENTE – Truffa online, clicchi sull’iconcina dei 2€ e ti svuotano il conto | Uno zainetto e stai sul lastrico

Attenzione alla nuova truffa online: clicchi sull’icona dei 2 euro e in un attimo ti ritrovi con il conto svuotato.

Ci sono offerte che sembrano troppo belle per essere vere. E molto spesso, purtroppo, è proprio così. Basta un clic di troppo e il “colpo di fortuna” diventa un incubo a occhi aperti.

Non parliamo solo di fregature, ma di veri e propri raggiri ben congegnati che girano sul web e colpiscono chiunque, anche i più attenti.

Il trucco è sempre più raffinato, ma il meccanismo è vecchio quanto Internet: ti mostrano un affare clamoroso, ti chiedono pochi secondi e qualche informazione, e mentre pensi di aver fatto l’acquisto del secolo ti sei appena infilato in una trappola. Di quelle che costano care.

Succede più spesso di quanto immaginiamo. E a farne le spese, alla fine, sono gli utenti che si fidano troppo, attratti dalla promessa di risparmiare. Attenzione alla nuova truffa.

Attenzione alla truffa online: così ti svuotano il conto

L’ultimo caso ha fatto rapidamente il giro dei social, tra commenti stupiti e segnalazioni: stavolta il protagonista è uno zaino. Non uno qualsiasi, ma uno The North Face della Decathlon, marchio noto per la qualità e i prezzi comunque sempre molto competitivi.

La truffa, già riproposta in passato, parte da un post accattivante, spesso condiviso su Facebook o Instagram, che mostra lo zaino a soli 2 euro, con tanto di foto, ricevute finte e testimonianze inventate. Il messaggio invita a cliccare su un link, rispondere a qualche “domandina” e… fine. In quel momento, hai già dato ai truffatori tutto quello che volevano: i tuoi dati personali, le tue credenziali, magari anche l’accesso al conto bancario.

Due euro in cambio di tutti i tuoi risparmi

I profili che pubblicano queste offerte, fa notare anche fanpage.it, sono falsi e durano solo qualche giorno: giusto il tempo di spargere la truffa prima di sparire nel nulla. L’obbiettivo? Sfruttare la fretta e l’entusiasmo per farti abbassare la guardia. Non c’è nessuno zaino in arrivo, solo il rischio di ritrovarti derubato.

Se hai già cliccato e inserito i tuoi dati, non perdere tempo: blocca subito le carte, attiva gli alert bancari per controllare ogni movimento sul tuo conto e presenta denuncia alle autorità. È l’unico modo per provare a limitare i danni. E, per il futuro, ricordati sempre questa regola d’oro: se sembra una truffa… è una truffa. Nessuno regala zaini da 100 euro a 2 euro. E se qualcuno dice il contrario, sta cercando di fregarti. Stavolta con uno zainetto, domani chissà: occhi aperti e dita lontane dai link sospetti.