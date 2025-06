CONFERMATO SANITÀ – Non respirate, arriva la vetrospora: ti va dritta nei polmoni e te li sbriciola | Effetti devastanti

Allerta Sanità: arriva la vetrospora, se la respiri ha effetti devastanti nei polmoni. Torneremo alle mascherine?

C’è una nuova minaccia silenziosa che si sta facendo strada tra le pieghe del cambiamento climatico. Non la vedi, non la senti, eppure potrebbe essere ovunque: in casa, nei luoghi chiusi o addirittura all’aria aperta. Non arriva all’improvviso, non colpisce in massa come un virus stagionale, ma agisce piano, con pazienza. E proprio per questo è ancora più insidiosa.

Non si tratta di un batterio, né di un virus tradizionale. È qualcosa di più subdolo, che sfrutta ogni spiraglio, ogni respiro, per insinuarsi dove non dovrebbe. A preoccupare gli esperti non è solo la sua natura, ma anche la velocità con cui si sta adattando a nuove zone geografiche. Zone che, fino a ieri, sembravano troppo fredde per ospitarla.

Le condizioni del pianeta stanno cambiando e con loro anche le creature che vi abitano. Alcune scompaiono, altre si spostano, altre ancora prosperano in habitat prima inospitali. Questo è il caso di un patogeno che sta trovando terreno fertile in Europa, in particolare nelle regioni settentrionali, dove milioni di persone potrebbero essere esposte senza neanche saperlo.

Gli effetti? Devastanti. In alcuni casi porta a semplici malesseri, in altri può trasformarsi in un pericolo serio per i polmoni. I sintomi iniziali sono comuni e facili da sottovalutare: febbre, tosse, stanchezza. Ma la verità è che quando si manifesta davvero, è già in profondità. E non sempre i trattamenti esistenti sono in grado di fermarlo.

Allerta Sanità: arriva la vetrospora

Il pericolo si chiama Aspergillus fumigatus, un fungo microscopico le cui spore si trovano ovunque: nell’aria, nella polvere, nel terreno. Di solito è innocuo, ma in determinate condizioni può causare un’infezione chiamata aspergillosi, una malattia polmonare anche molto grave. È come respirare un nemico invisibile: entra nei polmoni e da lì può danneggiare in profondità i tessuti.

Il vero pericolo è che si manifesta con sintomi comuni come febbre, tosse e fiato corto, e quindi spesso non viene diagnosticato in tempo. Ma mentre sembra un semplice malanno di stagione, in realtà il fungo lavora in silenzio, moltiplicandosi e creando colonie nei polmoni. In alcuni casi si formano delle masse che ostacolano la respirazione; in quelli più gravi, può arrivare a causare insufficienza respiratoria.

Attenzione a non respirarla

A peggiorare la situazione è la scarsità di farmaci efficaci. Come spiega anche fanpage.it, molte varianti del fungo sono già diventate resistenti ai trattamenti disponibili, rendendo l’infezione ancora più difficile da curare. Questo spiega anche i dati preoccupanti sulla mortalità, che nei casi più critici tocca il 40%. Eppure, nonostante la pericolosità, le infezioni fungine restano tra le meno conosciute e studiate.

“Fino ad oggi ci siamo concentrati su virus e batteri, ma i funghi patogeni stanno diventando una minaccia concreta”, avverte il dottor Norman van Rhijn, autore di uno studio sul fungo. “Sottovalutarli significa esporsi a un pericolo silenzioso. Dobbiamo iniziare a trattarli con la stessa serietà delle altre malattie infettive, prima che sia troppo tardi”.