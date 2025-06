ARRIVA IL MAXICONGUAGLIO – Il Gestore Energia conferma: “vi spettano ancora soldi del 2023” | Arrivano tutti a giugno

Un’ottima notizia sta per illuminare il mese di giugno per migliaia di famiglie italiane.

Avete un impianto fotovoltaico e siete tra coloro che hanno contribuito a un futuro più sostenibile?

Allora preparatevi, perché c’è un conguaglio in arrivo che potrebbe cambiare la vostra bolletta.

Si tratta di soldi che vi spettano, frutto di un sistema che premia chi produce energia pulita. Il momento è finalmente giunto per ricevere ciò che è vostro di diritto.

Non perdete l’occasione di scoprire come verificare l’importo e quando avverrà l’accredito.

È tempo di rimborsi

Dopo gli indennizzi che verranno erogati da Enel per quei 40.000 clienti che hanno subito pratiche commerciali scorrette nella gestione dei rinnovi contrattuali, ecco arrivare un altro importante rimborso per migliaia di famiglie con impianto fotovoltaico che hanno aderito all’incentivo dello scambio sul posto (SSP). Nel dettaglio, si tratta di un contributo economico erogato dal GSE a compensazione dell’energia immessa in rete e successivamente riacquistata. In pratica, un sistema che consente di recuperare parte del costo della bolletta elettrica, sfruttando l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto. Il rimborso in bolletta GSE 2025 riguarda migliaia di utenti che, lo scorso anno, hanno ricevuto solo un acconto: ora si avvicina il saldo finale, che in genere corrisponde a qualche centinaia di euro, sebbene l’importo dipenda ovviamente da una serie di circostanze.

Visto l’avvicinarsi del periodo interessato, sempre più famiglie si chiedono quando arriva il rimborso dello scambio sul posto: la risposta è imminente, con accrediti previsti nel mese di giugno direttamente sul conto corrente o sotto forma di compensazione in bolletta, a seconda delle modalità indicate in fase di adesione. Ricordiamo, però, che lo scambio sul posto sta per arrivare al capolinea per i nuovi impianti. La deliberazione Arera 78/2025, in attuazione del d.m. 457/2024 e del d.lgs. 199/2021, ha fissato una data precisa: solo chi entrerà in esercizio entro il 29 maggio 2025 potrà ancora fare richiesta di accesso al meccanismo, e comunque non oltre il 26 settembre 2025. Dopo di allora, non sarà più possibile aderire allo SSP.

Ecco quando arriva

Per essere precisi, non si tratta di un rimborso, bensì di quello che il GSE definisce un contributo in conto scambio. Questo viene riconosciuto in due differenti tranche. Un acconto per il primo semestre pagato entro il 15 giugno per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo dello stesso anno; mentre quello del secondo semestre viene pagato entro il 15 novembre per quelle attive al 30 settembre. Il saldo viene pagato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo in conto scambio, pur dovendo attendere il mese prossimo, è già possibile controllare l’importo e la data esatta del pagamento. Infatti, entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre dello stesso anno vengono svelati gli importi spettanti. Mentre entro il 15 maggio dell’anno successivo vengono specificati quelli del saldo. Quindi, già oggi è possibile scoprire con certezza quanto spetta di rimborso e qual è il giorno di pagamento.