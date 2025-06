Bonus Centri Estivi: la graduatoria delle domande verrà pubblicata entro il 30 luglio 2025

È possibile iscriversi al bando fino al 26 giugno per usufruire del bonus destinato alle famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni: cosa sapere.

Con la chiusura delle scuole, esplodono i centri estivi e i costi negli ultimi anni sono cresciuti a dismisura: si stima che i genitori spendano quasi 2mila euro per otto settimane di attività.

Una spesa ingente che grava sulle famiglie, ma che per molti rappresenta una necessità. Ed è per questo motivo che lo Stato ha erogato un bonus volto a coprire i costi sostenuti dai genitori nel periodo tra giugno e settembre.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 26 giugno prossimo e le graduatorie verranno pubblicate entro la fine di luglio. Per l’erogazione del bonus, invece, si potrebbe attendere fino a fine anno.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per partecipare, chi sono i genitori che possono usufruire del bonus e a quanto ammonta l’aiuto dello Stato in base alle fasce ISEE.

Bonus centri estivi 2025, chi può partecipare

Il Bonus centri estivi torna anche per il 2025: lo Stato ha individuato la necessità delle famiglie di affidare i propri figli a strutture competenti e organizzate durante il periodo di chiusura delle scuole. L’iscrizione e la partecipazione alle attività proposte, tuttavia, prevede dei costi che gravano pesantemente sul bilancio familiare, ed è per questo motivo che negli ultimi anni lo Stato ha previsto un aiuto economico per tutti coloro che hanno figli compresi tra i 3 e i 14 anni.

Il contributo spetta solo alle famiglie dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria. Il rimborso massimo è di 100 euro a settimana, per un totale mensile di 400 euro, ma la sua erogazione potrebbe avvenire anche entro la fine del 2025. L’ammontare complessivo del bonus varia in base all’ISEE delle famiglie e va da un massimo di 100 euro a settimana fino ad un minimo di 80 euro.

Bonus centri estivi, come partecipare e a quanto ammonta

Per ottenere il rimborso, è necessario inviare la domanda entro il 26 giugno 2025 attraverso il portale ufficiale INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS per l’accesso. Entro il 30 luglio, INPS provvederà alla pubblicazione della graduatoria dando precedenza alle famiglie con ISEE più basso.

L’ammontare del bonus centri estivi varia in base a quest’ultimo fattore: per le famiglie con ISEE fino a 8mila euro il bonus è di 100 euro a settimana, mentre per quelle con ISEE fino a 24.000 euro il rimborso è del 95% della spesa sostenuta. Chi ha un ISEE fino a 32mila usufruisce del 90% del rimborso, che scende all’85% per chi ha un ISEE fino a 56mila euro e all’80% per chi ha redditi oltre i 56mila euro.