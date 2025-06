FEBBRE CRIPTOVALUTE – Incassi 170.000€ all’anno senza alzare un dito: premi il pulsante e il computer le stampa | Come la Zecca dello Stato

Criptovalute: con questo metodo puoi arrivare a incassare centinaia di migliaia di euro all’anno senza praticamente fare niente.

Ogni tanto spunta una nuova occasione che promette guadagni incredibili senza dover nemmeno uscire di casa. In molti si chiedono se sia una bufala o una reale opportunità da cogliere al volo.

Vecchie per qualcuno, rivoluzionarie per altri, le criptovalute sono ormai entrate nel linguaggio quotidiano, anche se non tutti sanno di cosa si tratta realmente.

Non sono soldi stampati da una banca, ma monete digitali che si muovono in una rete globale, senza controlli centrali.

Alcuni lo paragonano addirittura al lavoro della Zecca dello Stato, ma in versione digitale: invece di stampare banconote, si “producono” monete virtuali. Non si parla di banche centrali, ma di qualcosa che gira su internet e si alimenta da solo. E in mezzo a tante chiacchiere, ci sono persone che davvero riescono a ottenere fino a 170.000 euro all’anno con questa attività. Ma come funziona davvero? E quali sono i rischi nascosti?

Criptovalute: come guadagnare senza muovere un dito

Si chiama mining, spiega money.it, e riguarda il mondo delle criptovalute, come il famoso Bitcoin. In pratica, ci sono computer specializzati che svolgono calcoli complessi per verificare e registrare le transazioni in una rete chiamata blockchain. In cambio di questo lavoro, il sistema ricompensa i cosiddetti “miner” con una certa quantità di Bitcoin.

Oggi però non basta più un normale PC. Per guadagnare davvero servono dispositivi progettati apposta, chiamati ASIC, e un buon impianto di raffreddamento. Certo, questi macchinari costano parecchio, e consumano molta elettricità. Ma se ben gestiti, possono generare guadagni consistenti. In alternativa, esistono soluzioni più accessibili come i mining pool, dove più utenti uniscono le forze per aumentare le probabilità di guadagno, oppure il cloud mining, dove si affitta la potenza di calcolo da aziende specializzate. Un mondo che potrebbe non essere chiaro all’inizio, ma che con un po’ di pratica potrebbe diventare un’ottima fonte di guadagno. Ma, c’è un ma.

Ti basta semplicemente premere un pulsante

Chiaramente, mette in guardia il sito citato, non è tutto oro quel che luccica. Ci sono anche dei rischi, e non sono pochi: i costi elevati di avvio, le bollette salate, ,ma soprattutto l’altalena del prezzo del Bitcoin e la possibilità di imbattersi in servizi poco affidabili. Bisogna conoscere bene il settore prima di investirci.

Quindi sì, premere un pulsante può davvero avviare un processo che “crea” criptovaluta, quasi come una piccola Zecca personale. Ma dietro a quel pulsante ci sono studio, pianificazione e rischio. Se ben gestito, può diventare un progetto redditizio. Ma non è un gioco: è un investimento vero, e va affrontato con la testa.