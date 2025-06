URGENTE BANCOMAT – dal 28 giugno nuovi ATM in tutta Italia: prelevare diventa rischiosissimo | Ti rubano il PIN da 3 metri di distanza

Rivoluzione bancomat: dal 28 giugno arrivano i nuovi ATM e tutto diventerà più rischioso, possono svuotarti il conto in un attimo.

Nel mondo digitale in cui viviamo, anche un gesto semplice come prelevare soldi al bancomat può trasformarsi in un’esperienza carica di insidie.

Nuove tecnologie, nuove normative, ma anche nuove paure. Siamo davvero pronti a fidarci delle macchine che in qualche modo custodiscono il nostro denaro?

Negli ultimi anni, i bancomat sono cambiati molto: non solo nel design, ma anche nel modo in cui li usiamo. Eppure, ogni cambiamento porta con sé dubbi e perplessità, soprattutto quando si parla di sicurezza e privacy. Oggi, anche a tre metri di distanza, qualcuno potrebbe osservare più di quanto pensiamo.

È proprio nei piccoli gesti quotidiani che si nascondono le vere trasformazioni. Nessuno pensa mai troppo a come funziona un ATM, finché non succede qualcosa di insolito. Un’interfaccia diversa, un suono mai sentito, un messaggio nuovo sullo schermo: basta poco per farci sentire vulnerabili. Le cose stanno per cambiare, e dobbiamo fare più attenzione.

Bancomat: a giugno nuovi ATM più vulnerabili

Dal 28 giugno tutti gli sportelli bancomat inizieranno a cambiare. E la trasformazione, per quanto pensata con buone intenzioni, farà sicuramente discutere. Non solo perché coinvolge tutte le banche, ma perché tocca il cuore di un gesto che milioni di italiani compiono ogni giorno.

Alla base di tutto c’è una nuova legge sull’accessibilità, pensata, come spiega 20minutos.es, per rendere più semplice l’uso degli ATM alle persone con disabilità. I nuovi sportelli avranno testi più leggibili, interfacce ridisegnate, comandi vocali e tasti più intuitivi. Tutti miglioramenti che rendono i servizi bancari più inclusivi, ma anche molto più visibili e osservabili dai malintenzionati.

Massima allerta

Per esempio, sarà possibile usare cuffie per ascoltare le istruzioni vocali, e lo schermo avrà più contrasto e caratteri grandi. Ma proprio questi elementi visivi potrebbero, secondo alcuni esperti, rendere più facile a occhi indiscreti carpire informazioni sensibili come il PIN o l’importo prelevato.

Il processo di aggiornamento sarà graduale. Gli ATM già attivi prima del 28 giugno potranno restare in funzione fino a 10 anni, ma quelli nuovi dovranno rispettare subito le nuove regole. Le banche informeranno i clienti sugli sportelli già aggiornati e su quelli in attesa di modifica. Non solo bancomat però: la stessa normativa coinvolgerà anche settori come assicurazioni, e-commerce, trasporti e servizi pubblici. L’obiettivo è nobile – rendere tutto più accessibile – ma resta una domanda: in un mondo sempre più pericoloso, quanto possiamo permetterci di essere visibili?