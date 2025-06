BANCA D’ITALIA, ADDIO CONTANTI: c’è già la data dello stop definitivo | Restituisci tutto allo sportello

Pronti a dare l’addio ai contanti, c’è già una data riferita allo stop definitivo. Da quel momento potrai restituirli, devi usare solo la carta.

I contanti siano ormai prossimi alla fine? Si parla di “scadenza”, qualcuno invita a riportare tutto in banca prima che sia troppo tardi. Ma cosa sta succedendo davvero?

Mentre alcuni temono un cambio radicale nel modo in cui spendiamo, altri si preparano a un’esperienza del tutto nuova, dove il contante semplicemente non serve più.

Del resto da tempo ormai il Governo cerca do spingerci a questa nuova abitudine. Basta pagamenti in contanti, dobbiamo pagare con la carta, usare metodi tracciabili.

Insomma, le vecchie banconote non hanno più alcun valore pratico. Andremo in un luogo dove tutto è digitale, tracciabile, semplice. E dove il portafoglio semplicemente non serve più. Ma cosa c’entra tutto questo con la Banca d’Italia e uno “stop definitivo”? Scopriamolo.

Banca d’Italia: addio contanti da questa data

Le banconote non servono più, almeno per alcuni . Alcuni fortunati, che quest’estate hanno scelto per le loro vacanze una crociera. E se è la prima volta, scoprirà un mondo a parte, sconosciuto: ambienti eleganti, atmosfere da resort di lusso e, appunto, nessuna necessità di contanti.

Sulle navi moderne infatti tutto funziona con un sistema di pagamento centralizzato. Riceverai una card personale – che è al tempo stesso chiave della cabina e carta per gli acquisti a bordo – e da quel momento non userai più il portafoglio. Al momento dell’imbarco dovrai semplicemente collegare quella carta a una carta di credito, oppure potrai scegliere anche di versare una cauzione in contanti. Ogni spesa fatta che non è compresa nel tuo pacchetto, come ad esempio cene di specialità, trattamenti benessere, escursioni, attività fitness e bevande, verrà addebitata automaticamente. E alla fine del viaggio, nessuna coda alla reception: la somma viene scalata o rimborsata senza nemmeno dover parlare con qualcuno.

Lascia il portafogli a casa

È questo quindi il vero “addio ai contanti” di cui si parla, ed è già realtà su tantissime navi da crociera. Un sistema pensato per semplificare la vita a bordo, ma che potrebbe persino rappresentare una forma di allenamento al mondo che verrà, dove la moneta fisica sarà sempre meno centrale.

Quindi no, non dovrai restituire i tuoi euro allo sportello, abbiamo scherzato un po’. Ma se stai per partire per una crociera, sappi che li lascerai a terra senza rimpianti. In ogni caso ti consigliamo di controllare bene cosa è compreso nel tuo pacchetto vacanze in modo da partire preparato.