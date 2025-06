ALLERTA ALIMENTARE – In estate 1 italiano su 3 all’ospedale per questi alimenti: intossicati dalla catena del freddo | Finisci diretto in barella

Attenzione agli alimenti a rischio: in estate 1 italiano su 3 finisce direttamente in ospedale a causa di questi cibi. L’intossicazione è dietro l’angolo.

In Italia ogni anno migliaia di persone si ammalano per intossicazioni alimentari. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, poi, il problema è più grande di quanto sembra perché molti casi non vengono neanche segnalati. Un italiano su tre ha già vissuto almeno una volta questo brutto inconveniente.

Le intossicazioni più frequenti sono dovute a batteri come la salmonella o l’Escherichia coli, ma possono arrivare anche da tossine naturali, come quelle dei funghi o dei molluschi. Negli ultimi tempi, sono aumentati i casi legati a batteri come la Shigella, spesso portati dai viaggiatori di ritorno dalle vacanze.

I prodotti importati da paesi fuori dall’Europa possono essere più a rischio, perché spesso contengono residui chimici non regolamentati. I più esposti? Bambini piccoli e anziani, che hanno difese più deboli. Anche chi ha un sistema immunitario compromesso deve stare attento.

Molte intossicazioni avvengono a casa o nei ristoranti, ma anche eventi come matrimoni e buffet possono diventare trappole se il cibo non è conservato bene.

Allerta alimentare: finisci in ospedale con questi alimenti

Quali sono i colpevoli più comuni? Batteri come Salmonella, Campylobacter e Escherichia coli, che si moltiplicano velocemente se i cibi non stanno abbastanza freddi. Ecco perché è fondamentale rispettare la catena del freddo, soprattutto per carne, pesce, uova e latticini, ricorda anche consumerismo.it.

Con l’arrivo dell’estate e il caldo, il rischio aumenta perché si mangiano più cibi crudi o poco cotti, perché non si ha tanta voglia di stare ai fornelli o di appesantirsi con ricette troppo elaborate. È quindi importante portare a casa la spesa con borse termiche e non lasciare mai troppo a lungo i cibi freddi fuori dal frigorifero.

Con questi cibi l’intossicazione è dietro l’angolo

I cinque alimenti più delicati sono proprio pesce fresco, frutti di bosco, erbe aromatiche, carne cruda e formaggi freschi. Questi vanno conservati con attenzione perché si rovinano e possono diventare pericolosi in poco tempo.

Attenzione in particolare a tre categorie tra quelle elencate: pesce e frutti di mare sono molto sensibili a batteri pericolosi, carne cruda – soprattutto il pollo, che può ospitare salmonella – e latte con i suoi derivati freschi, come panna e formaggi. Se non tenuti a temperatura giusta, questi alimenti possono causare intossicazioni gravi, soprattutto per i più fragili. In poche parole: per evitare brutte sorprese, mantenete sempre il freddo giusto, usate borse termiche e non sottovalutate mai la sicurezza del cibo. La salute è troppo importante!