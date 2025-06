Temporali estivi, stacca la presa a questo elettrodomestico: ti squaglia il quadro elettrico, migliaia di case vanno a fuoco così

I temporali estivi possono essere tanto affascinanti quanto pericolosi, soprattutto per l’impianto elettrico di casa: meglio staccare la presa di questo elettrodomestico.

Quando fuori esplodono lampi e tuoni e il cielo si tinge di nero, la maggior parte di noi fa una cosa sola, se può: resta a casa. È il momento perfetto per mettersi comodi sul divano, una tazza di tè in mano – o una birra gelata, visto il periodo – e una serie TV in sottofondo.

Ma proprio mentre ci rilassiamo, c’è un nemico silenzioso che si insinua tra le mura domestiche: le scariche elettriche.

Con l’arrivo dell’estate, oltre al caldo e alle zanzare, tornano anche loro: i temporali improvvisi e potenti, spesso accompagnati da fulmini spettacolari. Se da una parte c’è chi li ammira affascinato dalla finestra, dall’altra c’è un rischio che in pochi considerano: i danni agli elettrodomestici.

E non parliamo solo di piccoli guasti. Parliamo di televisori bruciati, router carbonizzati e quadri elettrici letteralmente fusi. Meglio staccare la presa, soprattutto di questo elettrodomestico.

Temporali estivi: stacca la presa di questo elettrodomestico

Durante un temporale, soprattutto quando ci sono scariche elettriche particolarmente forti, può verificarsi una sovratensione: un picco improvviso e violento di energia che si propaga nella rete elettrica. E qui inizia il vero problema. Molti dispositivi domestici non sono progettati per sopportare simili sbalzi di tensione, e la scintilla può trasformarsi in un conto salato dal tecnico… se non direttamente in un incendio.

Il televisore è uno dei più vulnerabili, e non basta scollegare il cavo della corrente. Il vero nemico infatti è un altro, ovvero il cavo dell’antenna: essendo spesso posizionato nei punti più alti dell’edificio, può comportarsi da “autostrada” per le scariche elettriche. Il risultato? Il fulmine non ha bisogno di colpire casa tua: basta che colpisca la zona giusta del tetto e la scossa arriva dritta dentro il tuo salotto.

Meglio non correre rischi

Certo, molti edifici moderni sono dotati di parafulmini o sistemi salvavita, ma in caso di impianti vecchi o non a norma, è meglio non rischiare. Il consiglio degli esperti è semplice e salva-portafoglio: scollega sempre i dispositivi elettronici in caso di temporali forti. Non solo TV, ma anche computer, modem, frigoriferi e condizionatori.

Se poi vuoi davvero giocare d’anticipo, esistono delle ciabatte intelligenti con protezione da sovratensione. Costano poco più di una normale multipresa, ma possono salvarti centinaia di euro in riparazioni. Alcuni modelli interrompono automaticamente l’alimentazione quando rilevano un’anomalia. In fondo, bastano pochi secondi per staccare una spina. E quei pochi secondi potrebbero fare la differenza tra un bel film serale e una lunga fila in centro assistenza.