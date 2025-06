GSE CONFERMA – ELETTRICITÀ GRATIS, addio prese e cavi: energia diretta dall’etere | Smantella subito il contatore

Rivoluzione in arrivo: possiamo dire addio a prese e contatori, adesso l’energia elettrica arriva in casa direttamente via etere.

Sembra un’idea uscita da un film di fantascienza, e invece è tutto vero. Si chiama trasmissione ottica di potenza, ed è la tecnologia su cui stanno lavorando gli scienziati americani per inviare energia elettrica a distanza, senza fili, senza prese, senza contatori.

In pratica: elettricità che viaggia nell’aria. E i primi test reali fanno già parlare di una vera e propria rivoluzione.

Il progetto, come spiega meteored.com.ar, è stato avviato dalla DARPA, un’agenzia di ricerca del Dipartimento della Difesa USA, nota per essere dietro alcune delle invenzioni più futuristiche mai realizzate. L’obiettivo? Trovare un modo sicuro ed efficace per trasmettere energia in zone remote, campi militari o aree colpite da emergenze.

Il programma si chiama POWER, e ha già raggiunto un record che sta facendo il giro del mondo. Vediamo come funziona.

Energia elettrica direttamente via etere

Il principio è tanto semplice quanto geniale: invece di usare fili e cavi, l’elettricità viene trasformata in un raggio laser che viaggia nell’atmosfera fino a raggiungere un ricevitore. Lì, attraverso uno specchio parabolico e delle celle fotovoltaiche, la luce viene riconvertita in energia elettrica, pronta all’uso. Niente contatore, niente prese: solo luce, trasformata in potenza.

In uno dei test più riusciti, il sistema – chiamato PRAD (Power Receiver Array Demo) – è riuscito a trasmettere oltre 800 watt di energia a una distanza di 8,6 chilometri, e tutto questo in appena 30 secondi. Non solo: il raggio laser ha viaggiato attraverso l’aria più densa e ricca di particelle, dimostrando che la tecnologia può funzionare anche in condizioni complesse.

Addio prese e cavi elettrici?

Certo, per ora si tratta di una tecnologia utilizzata solo in ambito militare. Ma i risultati stanno facendo gola anche al settore civile. Se l’evoluzione dovesse continuare a questo ritmo, in futuro potremmo dire addio alla nostra attuale rete elettrica: niente più fili, centraline o colonnine, ma energia distribuita senza contatto, quasi “a distanza”.

Il prossimo passo a quanto pare sarà quello di testare la trasmissione verticale, cioè dal cielo verso terra. L’idea è di usare droni, palloni aerostatici o addirittura satelliti per trasmettere energia in tempo reale a dispositivi o veicoli senza doverli mai ricaricare fisicamente. Uno scenario che cambierebbe per sempre l’uso dell’elettricità. Il mondo dell’energia, così come lo conosciamo, potrebbe essere arrivato al suo punto di svolta. Per ora l’Italia osserva, ma il GSE (Gestore Servizi Energetici) conferma che queste innovazioni sono al vaglio anche nel nostro Paese. E quando sarà il momento, chissà, potremmo davvero scollegarci per sempre dalla rete.