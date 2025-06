Comunità energetica: i cittadini virtuosi di Anguillara Sabazia hanno una moneta virtuale da spendere | Cos’è e come funziona

A nord di Roma prende vita la prima Smart Community Italiana: integrazione tra sostenibilità, cooperazione energetica e tecnologie avanzate.

I comportamenti sostenibili vengono premiati con una moneta virtuale spendibile per servizi e beni locali: questo è il progetto ideato da Enea e sviluppato in collaborazione con l’azienda Softstrategy.

La prima Smart Community italiana prende vita ad Anguillara Sabazia, un comune vicino al Lago di Bracciano, e ha l’obiettivo di promuovere distretti energetici cooperativi in grado di ottimizzare l’uso delle risorse locali.

Tutto si basa sul Local Token Economy (LTE), ideato e realizzato da ENEA, che integra token o moneta virtuale, tecnologia blockchain e un marketplace: il tutto con l’idea di poter usare in maniera efficiente l’energia e a mitigare la povertà energetica.

“RinnovAnguillara” è il nome dato alla Smart Community a nord di Roma, che ha dato il via a questa idea nata nell’ambito del progetto “Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali” dell’Accordo di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico (PTR22-24) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La prima Smart Community italiana

L’idea di ENEA e Softstrategy nasce dalla volontà di creare una sorta di ecosistema energetico interattivo dove i cittadini producono, consumano e condividono energia rinnovabile e scambiano beni e servizi in sicurezza. Lo scopo è di migliorare la qualità di vita e la sostenibilità, con benefici anche a livello economico e sociale. Il progetto di ENEA, “RinnovAnguillara”, si basa su tre strumenti principali: il Local Token Economy (LTE) che integra premi energetici sottoforma di moneta virtuale, tecnologia blockchain, che garantisce sicurezza e tracciabilità, e una piattaforma internet dove effettuare la compravendita di beni e servizi.

Questa iniziativa nasce con l’idea di favorire l’economia circolare e contrastare la povertà energetica, spingendo i cittadini ad adottare abitudini e misure sostenibili che vengono così premiata con i token. Inoltre, i dati raccolti dai sensori presso le abitazioni dei partecipanti permettono di analizzare i profili di consumo e suggerire pratiche più efficienti, contribuendo a costruire una cultura dell’energia consapevole e condivisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENEA Ufficio Stampa (@eneagenzia)

Lo scopo di RinnovAnguillara

I cittadini virtuosi non verranno solo premiati con token spendibili a livello locale, ma contribuiranno a creare anche una comunità basata sulla sensibilizzazione nei confronti delle risorse energetiche della comunità, sulla condivisione delle risorse disponibili e sulla creazione di valori come la ricondivisione di beni, servizi, conoscenze e spazi inutilizzati.

Gilda Massa, ricercatrice della Divisione strumenti e servizi per le Infrastrutture Critiche e le Comunità Energetiche di ENEA e responsabile scientifico di LTE, ha sottolineato: “Si tratta di una vera e propria economia collaborativa digitalizzata fondata sul cittadino consumatore-produttore della risorsa energetica. Ogni scambio è supportato dalla blockchain, che certifica le transazioni energetiche e sociali, creando una nuova forma di sharing economy locale e trasparente”.