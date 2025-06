ULTIM’ORA MELONI – “Ve le offriamo noi”: terme gratis in tutta Italia | Non serve ISEE, partono i pullman carichi come asini

Grande regalo dal Governo: le terme gratis. Non serve presentare l’ISEE e migliaia di cittadini già sono pronti a partire.

C’è chi le sceglie per rilassarsi, chi per combattere i malanni di stagione e chi, semplicemente, per godersi un po’ di pace tra vapori e acque curative. Le terme sono da sempre una meta amata da molti italiani, ma fino a oggi non sempre accessibile a tutte le tasche. Eppure, qualcosa sta cambiando.

Negli ultimi giorni si sta parlando di una misura che avrebbe dell’incredibile: l’accesso gratuito ai centri termali per migliaia di cittadini, senza necessità di presentare l’ISEE. La notizia ha scatenato un’ondata di interesse e domande, soprattutto tra chi sogna di concedersi una pausa benessere senza toccare il portafoglio.

Il passaparola ha già fatto il giro d’Italia, tanto che in alcune regioni c’è chi organizza veri e propri viaggi di gruppo, con pullman carichi come negli anni d’oro del turismo popolare. Ma non si tratta di una trovata pubblicitaria o di qualche iniziativa locale: dietro c’è una base normativa che pochi conoscono davvero.

Allora chi può partire, quali sono i requisiti, se ci sono? E come si accede a questo “bonus invisibile” che promette acque termali e trattamenti senza spese? Scopriamolo.

Terme gratis in tutta Italia grazie al Governo

Quello che non tutti sanno è che già da tempo c’è la possibilità di accedere a questo bonus, di poter usufruire di un aiuto da parte dello Stato.

La chiave è l’età. Superati i 65 anni, per molti cittadini italiani scattano una serie di esenzioni e agevolazioni, tra cui proprio quella per le cure termali. A patto che vi sia una prescrizione medica, alcune terapie possono infatti essere completamente gratuite: bastano pochi passaggi per rientrare tra i beneficiari.

Un trattamento di benessere a zero euro

Le patologie che danno diritto all’accesso gratuito includono disturbi artroreumatici, problemi respiratori e altre condizioni croniche per cui i medici consigliano percorsi termali come parte della cura. A questo si aggiunge il fatto che, per chi ha un reddito familiare sotto i 36.151,98 euro lordi annui, il ticket sanitario può essere del tutto azzerato.

In pratica: se hai i requisiti anagrafici e la prescrizione del tuo medico, puoi accedere alle cure senza mettere mano al portafogli. Il tutto senza dover compilare lunghi moduli ISEE o attendere bandi regionali. Un’occasione che molti ignorano, ma che merita di essere conosciuta e sfruttata. Perché il benessere non dovrebbe avere età né prezzo.