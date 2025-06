ADDIO CARO BENZINA, sfiora la levetta e aspetta 30 secondi: così salvi centinaia di euro | I camionisti lo fanno a ogni pieno

Come risparmiare sulla benzina? Con il metodo dei camionisti: sfiora la levetta e attendi 30 secondi, fare un pieno non è mai stato così conveniente.

Hai presente quel gesto automatico che fai ogni volta che ti fermi al distributore? Scendi, infili la carta, premi “senza piombo” o “diesel”, tiri fuori la pistola e via. Questione di due minuti. Tutto normale, no?

Eppure c’è chi ha scoperto che basta un piccolo dettaglio – un’azione da pochi secondi – per risparmiare anche centinaia di euro all’anno, soprattutto se fai spesso rifornimento.

Una mossa semplice, gratuita, che molti autisti esperti conoscono bene, ma che pochissimi automobilisti fanno davvero. È una questione di occhio, tempismo e attenzione.

I camionisti la chiamano “la regola dei 30 secondi”, e ormai la applicano a ogni sosta. Perché quando ci sono in ballo i propri soldi, meglio non dare nulla per scontato. Anzi, il trucco è proprio questo: non fidarsi troppo delle apparenze.

Benzina: risparmia con la regola dei 30 secondi

Non solo la benzina e il carburante in generale costano tantissimo, ma negli ultimi mesi sono emersi diversi casi in cui il carburante non era tutto quello che sembrava.

Alcuni distributori, in modo tutt’altro che trasparente, avrebbero manomesso le colonnine per far girare il contatore anche senza erogare una goccia di benzina. Risultato? Tu paghi, ma nel serbatoio entra meno di quanto ti aspettavi. Il caso più clamoroso è saltato fuori ad Alghero, come racconta anche motori.news, dove una pompa truccata è stata sequestrata dopo che i carabinieri, insieme all’Agenzia delle Dogane, hanno scoperto la frode: il display segnava più litri di quelli reali. Una truffa in piena regola, ai danni di ignari clienti.

Come fare il pieno senza spendere troppo

Situazioni simili sono state segnalate anche altrove. A Catania, ad esempio, un automobilista ha filmato il momento in cui il contatore aumentava anche se non stava premendo la leva. In pochi secondi il totale era già salito, senza che un solo millilitro fosse stato versato nel serbatoio.

Ecco perché il consiglio che gira tra chi la strada la conosce bene è questo: prima di iniziare il rifornimento, premi leggermente la levetta della pompa e aspetta. Se il numero sullo schermo parte da solo, senza che tu stia ancora erogando, c’è qualcosa che non quadra. E puoi evitare di cadere nella trappola. Una semplice attenzione che richiede mezzo minuto, ma che può salvarti da spese inutili e da una truffa vera e propria.