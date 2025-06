Busta paga giugno, in arrivo l’aumento pre-14esima: clicca sull’icona e lo accreditano | Quest’estate fai il botto

State aspettando un segnale per dare una svolta alle vostre finanze? Sembra che il destino abbia deciso di farvi un regalo inaspettato proprio questo mese!

Immaginate di vedere la vostra busta paga gonfiarsi con un accredito extra, quasi come un bonus pre-estivo.

Non è frutto della fantasia, ma una realtà tangibile che cambierà la vostra estate.

Ci sono dettagli precisi da conoscere e un gesto semplicissimo da compiere per assicurarvi questo “botto”.

Pronti a scoprire come fare la vostra fortuna con un semplice click?

Un accredito straordinario in arrivo

Un’importante comunicazione di NoiPA ha acceso i riflettori su un pagamento straordinario degli stipendi, previsto per oggi, 18 giugno 2025. Si tratta di un’Emissione Speciale, annunciata ufficialmente con il comunicato n. 070/2025 del 10 giugno, rivolta a una precisa fascia di dipendenti pubblici. Questa misura è stata attivata per correggere ritardi o errori nei dati che hanno impedito a questi lavoratori di ricevere il conguaglio fiscale previsto a febbraio. Nel settore della pubblica amministrazione, la corretta gestione dei conguagli fiscali e contributivi è essenziale per garantire l’equità tra i lavoratori. Quando questo meccanismo non funziona nei tempi previsti, entra in gioco l’Emissione Speciale NoiPA.

Una soluzione pensata per risolvere disallineamenti e garantire il pieno rispetto dei diritti retributivi. Questa nuova emissione nasce proprio per correggere le anomalie riscontrate nel processo di conguaglio fiscale dell’anno 2024, una fase cruciale per il calcolo di imposte e trattenute. Non tutti i lavoratori pubblici sono riusciti a rientrare in tempo utile nell’elaborazione ordinaria del conguaglio fiscale di febbraio. Alcuni casi sono stati esclusi a causa di: errori nei dati anagrafici o fiscali, mancata comunicazione di redditi accessori da parte degli enti competenti, o ritardi nell’elaborazione o nell’approvazione dei documenti necessari. Per questo motivo, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi di NoiPA ha disposto una soluzione straordinaria: il pagamento degli arretrati tramite un’Emissione Speciale il 18 giugno 2025.

Come funziona

Per chi attende la nuova Emissione Speciale dello stipendio NoiPA, è fondamentale sapere dove e come verificare l’accredito. Tutti i dettagli dell’importo spettante saranno consultabili tramite il portale ufficiale NoiPA, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, basta andare alla sezione “Documenti disponibili”, selezionare la voce “Cedolino” e cliccare sul mese di “giugno 2025”.

All’interno del cedolino sarà possibile controllare l’importo dell’arretrato ricevuto, verificare le trattenute fiscali e previdenziali applicate e confrontare eventuali variazioni rispetto ai mesi precedenti. Chi è interessato dall’Emissione Speciale NoiPA dovrebbe monitorare costantemente il portale anche nei giorni immediatamente successivi al 18 giugno, per assicurarsi che l’elaborazione sia avvenuta correttamente e che non vi siano discrepanze. Un piccolo controllo per un grande potenziale “botto” in busta paga!