CANONE RAI DIMEZZATO – Se hai Netflix è dovuto solo a metà: Meloni ha già firmato | Hai tempo fino al 30 giugno

La nuova regola per il dimezzamento

La notizia è di quelle che fanno tirare un sospiro di sollievo a molti: il canone Rai potrebbe essere dimezzato per chi usufruisce principalmente di servizi di streaming come Netflix. Non è una voce di corridoio, ma una misura che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già ricevuto l’approvazione a livello governativo. L’idea di fondo è semplice: se l’imposta sul possesso di apparecchi televisivi è legata alla presenza di un’antenna, rimuovendola si apre la strada a un risparmio significativo. Attualmente, il canone Rai è un’imposta legata al possesso di un apparecchio televisivo e alla possibilità di ricevere il segnale tramite antenna. Questo significa che, anche se non guardi i canali Rai tradizionali, ma utilizzi la televisione solo per servizi di streaming, sei comunque tenuto al pagamento.

Tuttavia il nuovo scenario apre a una deroga, disinstallando l’antenna, si elimina la “condizione” che rende l’imposta pienamente dovuta, aprendo la porta a un pagamento ridotto o, in certi casi, nullo. La chiave per accedere a questo potenziale risparmio è un’azione specifica e irrevocabile: far smontare l’antenna da un tecnico specializzato. È questo il passo fondamentale che disconnette la tua abitazione dalla ricezione del segnale televisivo tradizionale, condizione necessaria per poter beneficiare del dimezzamento del canone. Una volta rimossa l’antenna, potrai continuare a guardare la televisione senza problemi, ma solo attraverso servizi internet, come appunto Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tutte le piattaforme di streaming che utilizzi abitualmente compreso RaiPlay in modo gratuito.

La scadenza è vicina

i parla di un risparmio di circa 45 euro, pari a sei mesi di canone, per chi deciderà di adottare questa soluzione. Un taglio importante su una tassa spesso percepita come anacronistica. Ma attenzione: c’è una scadenza imminente da rispettare. Hai tempo fino al 30 giugno per agire e presentare la richiesta per ottenere lo sconto o non pagare affatto. Superata questa data, potresti perdere l’opportunità di alleggerire il carico fiscale per l’anno in corso.

Per ottenere il dimezzamento del canone Rai, il primo passo è contattare un tecnico qualificato per lo smontaggio dell’antenna televisiva. Assicurati di ottenere una documentazione che attesti l’intervento. Successivamente, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, attestando di non detenere più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive. Non lasciarti sfuggire questa chance: la data del 30 giugno si avvicina rapidamente.