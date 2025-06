REGALATI – 5 anni di contributi puliti se hai iniziato a lavorare durante quest’anno | È la turbo pensione

La turbo pensione (foto di Leeloo The First da pexels) - pianoinclinato.it

Vuoi andare in pensione? Ti regalano 5 anni di contributi se hai iniziato a lavorare in questo periodo. La chiamano turbo pensione.

La pensione è uno di quegli obiettivi che molti inseguono con speranza e un po’ di timore. È quel traguardo che chiude una lunga corsa lavorativa, ma che fa anche tremare chi teme di non arrivarci mai.

Spesso si sente parlare di riforme, di nuove regole, di modi più o meno difficili per riuscire ad andare in pensione. Ogni tanto, però, arrivano notizie che sembrano aprire una porta inaspettata, una possibilità anche per chi ha iniziato a lavorare da poco.

Non è semplice orientarsi tra leggi e scadenze. C’è chi preferisce lasciar perdere, chi si informa appena, chi spera di poter sistemare qualche errore del passato. E chi pensa che tanto, non arriverà mai a vederla. Ma ci sono anche misure pensate proprio per dare una mano, per “accelerare” un po’ il percorso.

Per esempio, immagina di poter “guadagnare” qualche anno di contributi in più, senza però dover lavorare di più, e senza rinunce. Ma soprattutto, con un iter semplice e chiaro. Cosa che già di per sé sembrerebbe un miracolo, in effetti. Arriva la turbo pensione, ti regalano 5 anni di contributi. Ma solo se hai iniziato a lavorare in un certo periodo.

Pensione: così ti regalano 5 anni di contributi

Parliamo della possibilità di aggiungere fino a cinque anni di contributi “puliti”, utili per andare prima in pensione. Una chance pensata per chi ha cominciato a lavorare in tempi relativamente recenti, senza avere cioè contributi storici prima del 1996.

La misura è stata reintrodotta recentemente per il biennio 2024-2025 e si chiama “pace contributiva”. Permette di riscattare fino a cinque anni in cui non si è versato nulla, purché questi periodi si trovino tra due lavori regolari e siano successivi al 31 dicembre 1995.

Cosa devi fare per ottenerli

In pratica, si tratta di una specie di “rimedio” per chi ha avuto tempi morti o vuoti contributivi, ma non prima del primo impiego. Questi anni recuperati vengono considerati come se fossero stati lavorati normalmente, sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per calcolare quanto si prenderà. Per accedere a questo beneficio serve presentare una domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2025, come leggiamo sul portale dell’ente.

Il costo per riscattare questi anni viene calcolato in base all’ultimo reddito percepito, usando le aliquote contributive standard. Si può pagare tutto subito o in comode rate mensili fino a 10 anni, senza interessi aggiuntivi. Attenzione però: questa volta non è previsto uno sconto fiscale del 50% come in passato, ma la spesa è comunque deducibile dal reddito, un vantaggio non da poco. Insomma, un’occasione concreta per “turbo caricare” la propria pensione e avvicinarsi al traguardo con più tranquillità.