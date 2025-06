Addio al Deca – Fine di un’era, dopo i 50 fuori corso ora anche 10€: ritiro massivo dalle banche | Agli sportelli sembra la guerra

Preparati a dire addio al simbolo di un’era: i 10 euro saranno ritirati, puoi iniziare a portarli in banca, sono fuori corso.

Sta succedendo qualcosa. Qualcosa che modificherà il nostro rapporto con il denaro. È strano come un oggetto tanto comune possa diventare improvvisamente speciale. Lo teniamo in tasca, lo vediamo passare di mano in mano, lo usiamo senza pensarci.

E poi un giorno ci dicono che non sarà più lo stesso. Che sta per sparire. E a quel punto, ci sembra quasi di perderne un pezzo.

Le notizie circolano in fretta, ma non sempre chiaramente. Si parla di cambiamenti, di decisioni prese da lontano. E intanto la gente si muove, chi per precauzione, chi per abitudine. C’è chi cambia i soldi, chi li ritira, chi li guarda due volte prima di spenderli.

Non è la prima volta che succede. Alcuni ricordano bene quando i vecchi cinquanta sono spariti. Ma stavolta, l’attenzione è tutta su un taglio più piccolo, più “di tutti i giorni”. Ed è proprio per questo che crea più movimento. Il deca, dieci euro. È lui il protagonista, oggi. Piccolo, leggero, ma con una lunga storia alle spalle. Ed è proprio a lui che dobbiamo dire addio.

Addio al deca: ormai è fuori corso

O meglio: addio a come lo conoscevamo. Tra pochi anni, infatti, l’euro cambierà volto. La Banca Centrale Europea ha già aperto la strada: tutte le banconote verranno ridisegnate. Non sarà solo un nuovo look, non è solo una scelta estetica, ma una scelta di identità. Due i temi in gioco, come spiega anche fanpage.it: cultura o natura. Luoghi simbolo dell’Europa oppure animali e paesaggi che raccontano la nostra biodiversità, disegnati dal vincitore del concorso che sarà indetto entro fine anno.

Per il deca le proposte sono già sul tavolo. Da una parte, la figura di Beethoven, con il suo genio ribelle a rappresentare il volto della cultura europea. Dall’altra, un piccolo uccello dal piumaggio brillante, il martin pescatore, simbolo di equilibrio e fragilità nei nostri ecosistemi. Due mondi diversi, ma ugualmente affascinanti.

Dovremo restituirli tutti

Non è solo estetica, come abbiamo detto. È una dichiarazione d’intenti. Un modo per dire chi vogliamo essere, cosa vogliamo mostrare alle generazioni future. Scegliere un ritratto o una cascata non è banale. È decidere cosa custodire in tasca, ogni giorno, come riflesso del nostro presente.

Nel frattempo, i vecchi deca vengono ritirati, e le persone si affrettano a cambiarli. Ai bancomat si forma la fila. O almeno così sarà tra poco. Qualcuno guarda le vecchie banconote con nostalgia, altri già sognano quelle nuove. E così, senza troppo rumore, finisce un’era. E ne inizia un’altra.