NUOVA PATENTE B – GIÀ APPROVATA: vietati i passeggeri a bordo, per trasportare tua madre serve la conversione | Il nuovo decreto

Novità sulla patente B: non puoi portare passeggeri, devi viaggiare da solo, se ti fermano ti fanno la multa. Non vale nemmeno per tua madre.

È ufficiale: la patente non sarà più come la conoscevamo. Un nuovo decreto ha introdotto una serie di regole che cambieranno la vita di molti automobilisti. La libertà di guida? Forse non è più quella che pensavi.

Da oggi, infatti, alcuni cambiamenti potrebbero farti rivalutare le tue abitudini al volante. Le novità riguardano non solo la velocità, ma anche aspetti che potresti non aver preso in considerazione. Come la possibilità di portare passeggeri con te.

Hai in mente una bella gita con amici o familiari? La legge ora impone alcune restrizioni che potrebbero modificare i tuoi piani.

Ci sono limiti che riguardano proprio le persone che puoi avere a bordo. Non stiamo parlando di un semplice limite di capienza, ma di regole che potrebbero cambiare la tua esperienza alla guida.

Nuova patente B: nessun passeggero

Anche la potenza del motore, pensavi che fosse una questione di preferenza personale? Ora c’è un vero e proprio limite legale che potrebbe influire su quali auto potrai guidare. Se pensavi che un’auto sportiva fosse la scelta perfetta, forse dovrai pensare a un’altra opzione. Sì, perché il nuovo decreto stabilisce dei parametri precisi che devi rispettare, e violarli potrebbe costarti caro. Non sarà più solo una questione di gusti.

Lo stesso vale per la velocità. Le limitazioni non sono solo per la tua sicurezza, ma anche per quella di tutti. Così, anche se pensavi di essere un “autista esperto”, il nuovo decreto ti fa riflettere su quanto sia sicuro davvero spingere l’acceleratore.

Le regole cambiano

Queste novità per fortuna non riguardano tutti ma solo i neopatentati. Per chi è fresco di Scuola Guida infatti ci sono molti più limiti e restrizioni.

Per quanto riguarda appunto il trasporto di passeggeri, durante il giorno non possono essere più di tre oltre al conducente. E se hai meno di un anno di esperienza di guida, la legge restringe ancora di più la situazione: in questo caso, puoi trasportare solo persone che abbiano più di 25 anni, salvo qualche eccezione. Ma attenzione, la cosa cambia di notte. Tra le 24 e le 5 del mattino, il numero di passeggeri si riduce ulteriormente a uno solo, indipendentemente dall’età. Una misura pensata per garantire maggiore sicurezza sulla strada nelle ore più critiche. Infine dimentica ogni “tolleranza” per l’alcol alla guida. Zero alcol, zero compromessi.