CONFERMATO SALVINI: Patente, in queste regioni sarà obbligatorio rifare l’esame ogni anno | Un errore e non passi

Una proposta inattesa sta per scuotere le fondamenta del sistema di guida attuale, promettendo di ridefinire il concetto stesso di idoneità alla strada.

Immaginate un futuro in cui la vostra licenza di guida non è più un traguardo definitivo, ma una sfida annuale.

Ogni anno, la possibilità di perdere la libertà di guidare con un solo errore.

Questa non è fantascienza, ma la realtà che potrebbe attenderci in alcune specifiche regioni.

Dove l’esame è meno ostico

Iniziamo con una nota positiva, esplorando le regioni dove superare l’esame di guida sembra essere più semplice. La Sicilia si posiziona come la regione con il minor numero di bocciati, con un incredibile 19,44% di insuccessi. I siciliani sembrano eccellere soprattutto nella prova di teoria, con “solo” il 32,81% di bocciati. Subito dopo, troviamo la Puglia, con un 20,89% di bocciati totali, distinguendosi per un’ottima performance nella prova pratica, dove appena il 4,33% dei candidati non riesce a passare. Proseguendo sul podio delle regioni più “virtuose”, al terzo posto si classifica la Campania, con un encomiabile 20,91% di bocciati. Questa regione si distingue in particolare per la prova pratica, dove solo un misero 2,56% dei candidati non riesce a superare l’esame. Ma l’attenzione si sposta ora sulle aree in cui la sfida per ottenere la patente è decisamente più ardua. Quali sono le regioni e le città dove il sogno della libertà su quattro ruote si infrange più spesso?

Contrariamente a molte aspettative, la regione con il maggior numero di bocciati all’esame della patente è la Sardegna. È interessante notare come l’isola maggiore del Mediterraneo eccella nei promossi, mentre la vicina Sardegna detiene il primato per i bocciati. Ben il 33,98% dei candidati sardi non riesce a superare l’esame di guida, con una percentuale particolarmente elevata nella prova pratica. La città di Cagliari, sempre in Sardegna, detiene il triste record di bocciature cittadine, con un impressionante 35% di insuccessi. Al secondo posto tra le regioni con più bocciati si trova il Trentino Alto Adige, con il 33,75% di candidati che incontrano difficoltà, specialmente nella prova pratica. A chiudere questa poco invidiabile classifica è la Liguria, con il 32,11% di bocciati. Questi dati, relativi al 2023 e tratti da un articolo di initalia.virgilio.it, non specificano le cause di queste percentuali così diverse.

La proposta di Salvini

Sebbene i dati attuali non indichino ancora un obbligo di rifare l’esame ogni anno, le discussioni sulle modifiche al Codice della Strada e le continue riflessioni sulla sicurezza stradale potrebbero portare a scenari futuri inaspettati. Il ministro Salvini ha spesso sottolineato l’importanza di una maggiore rigore per chi guida, e la possibilità di test più frequenti per mantenere la patente.

In particolare in regioni con tassi di bocciature elevati o specifici problemi di sicurezza, non può essere esclusa. L’idea di dover dimostrare periodicamente la propria idoneità alla guida, magari con controlli più stringenti dopo infrazioni significative, potrebbe diventare una realtà concreta.