UFFICIALE 104 – Approvato nuovo bonus invalidi: bastano 2 crocette e ti spettano 3600€ | L’INPS svuota le casse

Arriva un nuovo contributo per le famiglie con disabili: ecco come richiedere questo bonus in tempi brevi grazie ad una procedura semplificata che non prevede l’esibizione dell’Isee.

In Italia sono migliaia le famiglie che affrontano ogni giorno la gestione di un figlio con gravi forme di disabilità, soprattutto nell’ambiente domestico.

Fin da quando è stata promulgata la legge 104 rappresenta il principale riferimento normativo per garantire sostegno economico e assistenziale a chi vive queste situazioni.

Eppure non tutti conoscono una delle opportunità più significative attualmente previste. Si tratta di un contributo che può raggiungere i 3.600 euro all’anno, come riportato da LaGazzettadiMassaeCarrara.it.

Quest’agevolazione è pensata in particolare alle famiglie con bambini disabili sotto i 3 anni che, a causa della propria condizione, non possono frequentare l’asilo nido.

Famiglie con bambini disabili: come ottenere il bonus per l’assistenza domiciliare

Lo Stato ha deciso di intervenire direttamente nel caso di famiglie con figli disabili e lo fa con l’obiettivo di agevolare l’assistenza domiciliare e ridurre il carico economico e psicologico che ricade sui genitori. Il bonus non è automatico, ma ma può essere richiesto presentando domanda all’INPS tramite un’apposita procedura telematica. Non è necessario l’ISEE: in questo modo si può accedere all’agevolazione prevista in modo più semplice e rapido.

Basta autenticarsi sul portale con SPID, CIE o CNS e compilare un modulo dedicato, nel quale si indicano pochi dati fondamentali. Bisogna sicuramente evidenziare la presenza della disabilità grave e l’impossibilità del bambino a frequentare l’asilo nido. L’importo del sussidio previsto può variare in base alla gravità della patologia e ai bisogni specifici del minore. Una volta validata la richiesta, l’INPS provvede al versamento direttamente sul conto corrente del richiedente. L’iniziativa è stata accolta con favore da molte famiglie che, per la prima volta, si vedono riconosciuto un diritto senza dover affrontare ostacoli burocratici eccessivi, come spesso accade in questi casi.

Servizi e bonus previsti dalla legge 104: tutte le agevolazioni per disabili

Il contributo da 3.600 euro non è l’unico previsto in questi casi, ma si affianca a un più ampio ventaglio di misure stabilite dalla legge 104. Tra queste ci sono i permessi lavorativi retribuiti per chi assiste un familiare disabile, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli adattati e le detrazioni sulle spese mediche.

Si tratta di strumenti molto importanti che puntano a favorire l’autonomia e la dignità della persona con disabilità e, al tempo stesso, sostenere chi ogni giorno si prende cura dei propri cari. Con questa nuova misura, lo Stato tenta di ridurre il divario tra le necessità delle famiglie e i servizi garantiti.