In Sardegna parte la campagna “Ogni goccia conta”: sensibilizzazione verso il risparmio dell’acqua come bene naturale essenziale

Parte in Sardegna una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua, una risorsa di tutti che si sta estinguendo velocemente.

La disponibilità di acqua per il consumo umano e per l’agricoltura sta diventando un problema sempre più urgente.

La risorsa, preziosa per tutto il mondo, sta pian piano diminuendo a causa dell’aumento della domanda, dei cambiamenti climatici, della cattiva gestione e dell’inquinamento.

EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha quindi deciso di lanciare il progetto “Ogni goccia conta”, per sensibilizzare tutto il territorio su un utilizzo consapevole dell’acqua.

Non si tratta solo di una campagna informativa, ma di un “atto politico e civile” che nasce con l’intento di rendere la Sardegna “più consapevole, più coesa e più capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico”.

“Ogni goccia conta”, il progetto di EGAS

La Sardegna è in piena emergenza idrica a causa di un lungo periodo di siccità che ha creato un allarme su tutta l’isola. I cambiamenti climatici, la carenza di piogge e l’aumento delle temperature hanno contribuito ad una drastica diminuzione delle risorse a disposizione e, in considerazione di tali aspetti, EGAS ha lanciato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Relive, la campagna di informazione e sensibilizzazione “Ogni goccia conta”.

L’obiettivo è di rendere tutta la popolazione sarda più attenta e consapevole nei confronti delle risorse idriche costruendo un “nuovo paradigma fatto di consapevolezza diffusa, educazione ambientale e comportamenti virtuosi”. Alla base di questo nuovo progetto vi è la collaborazione fra cittadini e istituzioni, fondamentale per raggiungere gli obiettivi del progetto firmato EGAS. “Solo un’alleanza tra enti, cittadini e imprese può garantire la tutela di una risorsa che appartiene a tutti, e di cui tutti siamo responsabili”, ha sottolineato il presidente Fabio Albieri.

La comunicazione di “Ogni goccia conta”

Il progetto “Ogni goccia conta” punta ad un modello di comunicazione al passo con le nuove tendenze: è stato realizzato un video animato in stile illustrato e collage digitale con scenari colorati, personaggi stilizzati e transizioni dinamiche che rendono il messaggio immediato. Ottimizzato per per smartphone e piattaforme social, viene diffuso tramite micro-clip sui principali social network, inoltre prevede una pianificazione ADV digitale ed una landing page.

Il messaggio è chiaro e semplice: a fare la differenza sono i piccoli gesti che si trasformano in atti di responsabilità collettiva. Solo attraverso l’impegno quotidiano e condiviso si potrà preservare una risorsa essenziale come l’acqua, che non è infinita e non è scontata.