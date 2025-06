Quattordicesima in arrivo ma non per tutti: alcuni pensionati non la riceveranno

Il mese di luglio coincide per alcuni pensionati con l’accredito di una somma aggiuntiva, la quattordicesima, che però non spetta a tutti.

La quattordicesima è una maggiorazione una tantum che viene erogata nel mese di luglio sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati.

Simile alla tredicesima poiché è solitamente pari ad una mensilità, a differenza di quest’ultima non è obbligatoria ma viene percepita solo se si posseggono specifici requisiti.

Nel caso dei pensionati, ad esempio, la quattordicesima viene erogata dall’INPS se si sono raggiunti i 64 anni di età e i limiti reddituali previsti.

Proprio per tale motivo, i pensionati che riceveranno la quattordicesima saranno meno dei pensionati totali: saranno circa 3 milioni le persone che riceveranno la quattordicesima nel 2025, con importi che oscillano tra 336 e 655 euro.

Quattordicesima, quali sono i pensionati che la ricevono

Come accennato, l’erogazione della quattordicesima da parte dell’INPS non è prevista per tutti i cittadini in pensione, ma solo per coloro che rispettano due requisiti specifici: il raggiungimento dei 64 anni di età compiuti entro il 31 luglio 2025 e un reddito complessivo individuale non superiore a due volte il trattamento minimo INPS. Per il 2025, il limite di reddito è di 15.688,40 euro lordi.

Chi non soddisfa tali requisiti, non rientra tra i pensionati che possono ricevere questa mensilità aggiuntiva. Coloro che compiono i 64 anni nel periodo successivo il 31 luglio 2025 o che diventeranno nuovi titolari di pensione nel corso dell’anno 2025, riceveranno l’extra sul pagamento della pensione di dicembre dello stesso anno. Ma come comportarsi se si viene esclusi da questo versamento dell’INPS?

Pensionati senza quattordicesima, cosa fare

L’INPS attribuisce la quattordicesima dopo un primo controllo sulla base dei dati a disposizione e comunica ai beneficiari il versamento dell’extra sulla pensione di luglio attraverso Obis/M, cedolino pensione e SMS. Tale incentivo una tantum è riconosciuto ad alcuni pensionati per garantire loro un maggiore potere di acquisto nel periodo estivo.

Coloro che vengono esclusi dalla quattordicesima, ma ritengono di essere in possesso di tutti i requisiti per riceverla, possono effettuare domanda tramite servizi online INPS, utilizzando le credenziali personali (SPID, CIE o CNS) o facendosi aiutare da un patronato che possa inviare la pratica. L’INPS, dopo aver analizzato la richiesta, deciderà di erogare la quattordicesima in maniera retroattiva qualora ci fossero tutte le condizioni per risultare beneficiari.