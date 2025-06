UFFICIALE AGCOM – Non buttare in discarica il tuo vecchio PC: potrebbe valere 730 milioni di euro | Diventi miliardario a vita

Pensaci bene prima di liberarti del tuo vecchio PC, potresti gettare in discarica ben 730 milioni di euro. E non saresti l’unico.

Hai presente quel PC che usi solo per riproduzioni di foto vecchie o per scaricare qualcosa una volta ogni morte di Papa? Quello che tiene tanto spazio nella tua stanza da poterci parcheggiare un SUV? Ecco, forse vale la pena farci due pensieri prima di liberartene.

Ci sono oggetti che consideriamo scarti, ma a volte nascondono qualcosa di inaspettato. Un po’ come trovare un biglietto da 50 euro in una vecchia giacca: non lo cerchi, ma quando lo trovi ti viene da sorridere. E se ti dicessero che il tesoro potrebbe valere molto di più?

Potrebbe sembrarti una leggenda metropolitana, una di quelle che circolano tra appassionati di tecnologia e collezionisti digitali.

E poi, ti immagini la scena? Un vecchio PC buttato via per pulire la scrivania, e un tesoro custodito al suo interno Svanito insieme al bidone dei rifiuti. Eppure, è successo. E potrebbe succedere anche a te.

Vecchio PC: potrebbe valere un tesoro

La storia è tristemente reale, diciamo tragicomica. Un ragazzo gallese, racconta money.it, esperto informatico, ha scoperto troppo tardi che il suo vecchio hard disk contenente 8.000 Bitcoin, ovvero oggi circa 732 milioni di euro, è stato buttato in una discarica pubblica al posto di un dispositivo malfunzionante.

Il racconto continua: per oltre 12 anni, ha cercato in ogni modo di recuperarlo. Ha chiesto permessi, progettato operazioni con robot e intelligenza artificiale. Ha persino fondato un fondo per finanziare la ricerca. Ma la discarica – con i suoi 25.000 m³ di rifiuti – resta un labirinto che non perdona, e l’amministrazione ha detto no a ogni tentativo, per motivi ecologici e logistici. Il classico ago nel pagliaio, insomma. Con la differenza che in questo caso l’ago vale una fortuna. Adesso che tutto sarà spazzato via per costruirci un impianto fotovoltaico, vorrebbe acquistare il sito per continuare le sue ricerche.

Valuta bene prima di buttarlo via

A lato di tutto ciò, però, c’è una rivincita: la sua vicenda è diventata oggetto di una serie TV in produzione (The Buried Bitcoin) da cui potrebbe trarre guadagni importanti. Non sarà il ritrovamento del disco, ma è comunque una specie di “tesoro alternativo”.

Morale ironica del giorno? Prima di buttare il tuo vecchio PC o hard disk: fai un backup. E comunque fallo sempre. Controlla se dentro c’è qualche ricordo (foto di viaggi, documenti). Controlla se per caso non hai un piccolo tesoro digitale se anche tu hai tentato la strada dei Bitcoin. Chi l’avrebbe detto: da scarto a potenziale mini-milionario.