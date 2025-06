DISASTRO MASTERCARD – Arrivano i rimborsi del 2016: se sei nato prima del 1992 ne hai diritto anche tu | Due milioni e mezzo di persone nella lista

Mastercard: clienti fortunati se nati prima del 1992. Arriva un maxi rimborso del 2016,magari anche tu sei nella lista.

Quando si parla di carte di pagamento, è difficile non nominare Mastercard. Con una presenza ormai globale, questa carta è diventata uno strumento indispensabile per milioni di persone in tutto il mondo. È ovunque: nei negozi, nei ristoranti, nei viaggi e soprattutto, nel nostro portafoglio.

La sua fama è meritatissima: una compagnia che, per anni, ha reso i pagamenti più facili, veloci e sicuri, diventando un vero e proprio punto di riferimento.

Ma cosa accade quando un’azienda tanto importante viene messa sotto i riflettori per qualcosa che non va? Se da un lato Mastercard è sempre stata sinonimo di comodità e innovazione, dall’altro, come tutte le grandi realtà, non è immune da polemiche.

E non stiamo parlando di piccole controversie, ma di un vero e proprio colpo di scena legale che potrebbe coinvolgere milioni di persone. Forse anche tu potresti essere nella lista, potrebbe spettarti un rimborso, se sei nato prima del 1992.

Disastro Mastercard: arrivano i rimborsi del 2016

Stiamo parlando di un accordo riguarda una decina di anni di contenzioso legale, e di milioni di consumatori coinvolti. Non si tratta di una svista temporanea, ma di una vera e propria azione collettiva che ha visto un impegno notevole da parte di chi ha voluto far valere i propri diritti.

A questo punto, la domanda è: chi ha diritto a ricevere il rimborso? E perché? Si tratta di un risarcimento per commissioni bancarie illegittime applicate da Mastercard in un periodo compreso tra il 1992 e il 2008, come spiega money.it. Se sei nato prima del 1992 e hai utilizzato una carta di pagamento durante quegli anni, probabilmente rientri tra i beneficiari. Anche se l’importo non cambierà la tua vita. È più una cosa simbolica.

Potresti essere tra i beneficiari

E a quanto ammonta il rimborso? Non si tratta di una cifra che ti farà fare i salti di gioia, ma potrebbe comunque risultare una piccola soddisfazione. Fino a 80 sterline potrebbe essere il risarcimento, ma la cifra potrebbe essere rivista a seconda delle richieste che arriveranno.

Questo importo, infatti, deriva dalla causa legale che ha coinvolto milioni di consumatori nel Regno Unito. La causa è stata avviata da un difensore civico, Walter Merricks, e ha avuto una durata quasi decennale. Il motivo di un risarcimento così basso, rispetto alle aspettative iniziali, è che ben 2,5 milioni di persone potrebbero avere diritto a questo rimborso. In ogni caso, il fatto che tu possa ricevere anche solo una somma simbolica rappresenta comunque una sorta di giustizia per ciò che è stato pagato in più durante quegli anni.